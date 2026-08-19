عدالت در بازی رعایت نشد؛ داور برخورد غیرمحترمانه با عوامل تیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی شامگاه چهارشنبه بعد از مصاف خیبر با مس شهربابک، اظهار داشت: از میزبانی شایسته باشگاه مس شهربابک تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه نمی‌دانم به بازیکنان خیبر چه بگویم و چگونه آنها را در مورد این نوع داوری توجیه کنم، عنوان کرد: از رئیس فدراسیون، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و نهادهای نظارتی می‌خواهم این بازی و قضاوتش را به‌دقت رصد کنند.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد با تأکید بر اینکه از آقای «لک علی‌آبادی» می‌خواهم موضوع حق خیبر را پیگیری کند، بیش از ۱۰ کارت زرد و قرمز گرفتیم، گفت: داور برخورد غیرمحترمانه با عوامل تیم ما داشت.

عبدی، ادامه داد: بازی بسیار عجیب بود و سخت‌ترین روزمان را در خیبر تجربه کردیم.

وی با تأکید بر اینکه چهار سال در لیگ دسته اول بودیم و جنگیدیم که به لیگ برتر برسیم، لطفاً کارشناسان به دو سه صحنه این بازی توجه نکنند و روند قضاوت را بررسی کنند، گفت: امروز عدالت داوری در بازی رعایت نشد.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، افزود: در ابتدای بازی گفتند var قطع است؛ ولی حرف من در مورد روند داوری و کارت‌های زیاد بود، از عدم عدالت ناراحت شدم نه چیز دیگری.