  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

مسعود عبدی بعد از بازی خیبر مقابل مس؛

عدالت در بازی رعایت نشد؛ داور برخورد غیرمحترمانه با عوامل تیم داشت

عدالت در بازی رعایت نشد؛ داور برخورد غیرمحترمانه با عوامل تیم داشت

خرم‌آباد - مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد تأکید کرد: از رئیس فدراسیون، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و نهادهای نظارتی می‌خواهم بازی خیبر و مس و قضاوتش را به‌دقت رصد کنند. چون عدالت در آن رعایت نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی شامگاه چهارشنبه بعد از مصاف خیبر با مس شهربابک، اظهار داشت: از میزبانی شایسته باشگاه مس شهربابک تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه نمی‌دانم به بازیکنان خیبر چه بگویم و چگونه آنها را در مورد این نوع داوری توجیه کنم، عنوان کرد: از رئیس فدراسیون، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و نهادهای نظارتی می‌خواهم این بازی و قضاوتش را به‌دقت رصد کنند.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد با تأکید بر اینکه از آقای «لک علی‌آبادی» می‌خواهم موضوع حق خیبر را پیگیری کند، بیش از ۱۰ کارت زرد و قرمز گرفتیم، گفت: داور برخورد غیرمحترمانه با عوامل تیم ما داشت.

عبدی، ادامه داد: بازی بسیار عجیب بود و سخت‌ترین روزمان را در خیبر تجربه کردیم.

وی با تأکید بر اینکه چهار سال در لیگ دسته اول بودیم و جنگیدیم که به لیگ برتر برسیم، لطفاً کارشناسان به دو سه صحنه این بازی توجه نکنند و روند قضاوت را بررسی کنند، گفت: امروز عدالت داوری در بازی رعایت نشد.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، افزود: در ابتدای بازی گفتند var قطع است؛ ولی حرف من در مورد روند داوری و کارت‌های زیاد بود، از عدم عدالت ناراحت شدم نه چیز دیگری.

کد مطلب 6921844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نوربخش IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      10 0
      پاسخ
      خیبر ۹نفره با چهارده نفر بازی کرد داور و دو کمکش یاران مس شهر بابک بودند بنازم به غیرت بازیکنان خیبر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها