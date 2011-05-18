پارکینگ بزرگ طبقاتی در آبادان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، محمودرضا شیرازی که شامگاه گذشته به همراه معاونین فنی و عمرانی، خدمات شهری و شهرسازی و همچنین شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان های وابسته شهرداری آبادان در سطح شهر حضور یافته بود، اظهار داشت: شهرداری آبادان با اجرای پروژه هایی که هم اکنون در دست اجرا دارد به موفقیت بزرگی از لحاظ عمرانی و زیباسازی شهری دست می یابد.

وی با بیان اینکه مجموعه مدیران شهرداری با انسجام خوبی در حال خدمت رسانی هستند، افزود: با پیگیری و برنامه ریزی های شورای اسلامی شهر و شهرداری، امسال آبادان به سال تحرک فعالیتهای عمرانی مبدل می شود.



شهردار آبادان، روند اجرای پروژه ها را مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد: پارکینگ بزرگ طبقاتی، پارک بزرگ و در دست احداث خلیج فارس به مساحت 20 هکتار در ساحل رودخانه اروند جنوبی، بلوار در دست احداث دوم مهر (حدفاصل میدان نفت تا تانک فارم)، ایستگاه های پمپاژ ذوالفقاری و جمشیدآباد، بلوارهای در دست احداث ساحل بهمنشیر، احداث بلوار سی متری اداره بازرگانی تا شیلات، احداث دیوار و نیز بهسازی خیابان های گلزار شهدا و آرامستان از جمله این پروژه هاست.



پروژه بزرگ در دست احداث تپه فنی که امکان صدور گواهینامه پایه یکم را در شهر آبادان فراهم می آورد و نیز خیابان های آسفالت شده و یا در حال آسفالت در محلات جمشیدآباد، سده، ذوالفقاری، کارون، 108 هکتاری و صفر یک امیرآباد از دیگر طرح هایی بود که مورد بازدید کارشناسی شهردار آبادان و تیم همراه قرار گرفت.



شیرازی، ضمن اظهار خرسندی از فعال شدن پروژه های زیربنایی میان مدت و بلندمدت شهرداری در دو ماهه اخیر، تذکرات و راهنمایی های لازم را خطاب به مدیران همراه عنوان کرد و گفت: از مدیران و پیمانکاران این پروژه ها خواست با رعایت اصول فنی و کیفیت در اجرای پروژه ها سرعت بیشتری را در اجرای این پروژه ها مدنظر قرار دهند.



وی در این خصوص اظهار داشت: بر اجرای این پروژه ها نظارت های کامل فنی وجود دارد و در این راستا مشارکت و تعامل مردم هم در این زمینه ضروری است.