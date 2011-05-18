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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۷

پارکینگ بزرگ طبقاتی در آبادان احداث می شود

پارکینگ بزرگ طبقاتی در آبادان احداث می شود

آبادان - خبرگزاری مهر: شهردار آبادان گفت: برای حل مشکل پارک خودروهای به خصوص در هسته مرکزی شهر، یک پارکینگ طبقاتی در شهرستان آبادان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، محمودرضا شیرازی که شامگاه گذشته به همراه معاونین فنی و عمرانی، خدمات شهری و شهرسازی و همچنین شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان های وابسته شهرداری آبادان در سطح شهر حضور یافته بود، اظهار داشت: شهرداری آبادان با اجرای پروژه هایی که هم اکنون در دست اجرا دارد به موفقیت بزرگی از لحاظ عمرانی و زیباسازی شهری دست می یابد.

وی با بیان اینکه مجموعه مدیران شهرداری با انسجام خوبی در حال خدمت رسانی هستند، افزود: با پیگیری و برنامه ریزی های شورای اسلامی شهر و شهرداری، امسال آبادان به سال تحرک فعالیتهای عمرانی مبدل می شود.

شهردار آبادان، روند اجرای پروژه ها را مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد: پارکینگ بزرگ طبقاتی، پارک بزرگ و در دست احداث خلیج فارس به مساحت 20 هکتار در ساحل رودخانه اروند جنوبی، بلوار در دست احداث دوم مهر (حدفاصل میدان نفت تا تانک فارم)، ایستگاه های پمپاژ ذوالفقاری و جمشیدآباد، بلوارهای در دست احداث ساحل بهمنشیر، احداث بلوار سی متری اداره بازرگانی تا شیلات، احداث دیوار و نیز بهسازی خیابان های گلزار شهدا و آرامستان از جمله این پروژه هاست.

پروژه بزرگ در دست احداث تپه فنی که امکان صدور گواهینامه پایه یکم را در شهر آبادان فراهم می آورد و نیز خیابان های آسفالت شده و یا در حال آسفالت در محلات جمشیدآباد، سده، ذوالفقاری، کارون، 108 هکتاری و صفر یک امیرآباد از دیگر طرح هایی بود که مورد بازدید کارشناسی شهردار آبادان و تیم همراه قرار گرفت.

شیرازی، ضمن اظهار خرسندی از فعال شدن پروژه های زیربنایی میان مدت و بلندمدت شهرداری در دو ماهه اخیر، تذکرات و راهنمایی های لازم را خطاب به مدیران همراه عنوان کرد و گفت: از مدیران و پیمانکاران این پروژه ها خواست با رعایت اصول فنی و کیفیت در اجرای پروژه ها سرعت بیشتری را در اجرای این پروژه ها مدنظر قرار دهند.

وی در این خصوص اظهار داشت: بر اجرای این پروژه ها نظارت های کامل فنی وجود دارد و در این راستا مشارکت و تعامل مردم هم در این زمینه ضروری است.
کد مطلب 1314501

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