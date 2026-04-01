جزئیات تشییع پیکر شهید علیرضا تنگسیری در آبادان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر دریابان شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبادان برگزار و آخرین تمهیدات ترافیکی تصمیم گیری شد.

این مراسم قرار است از ساعت ۹صبح جمعه چهاردهم فروردین از فلکه سوم (ایستگاه ۷) چهل متری ذوالفقاری با حضور آحاد هموطنان عزیز برگزار شود.

به همین منظور در این روز تردد خودرو ها از همه مسیرهای فرعی و اصلی به سمت مسیر ایستگاه پنج چهل متری ذوالفقاری تا گلزار شهدای آبادان و همچنین تردد در گلزار شهدا ممنوع است.

در این روز برپایی جمعه بازار و استقرار وانت‌های فروش میوه در بلوار چهل متری و بلوار سرداران (جاده خسرو آباد) ممنوع است.

برای رفاه حال شهروندان اتوبوس‌های شرکت واحد آبادان از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح از سه مبدأ بقعه متبرکه سید عباس، پایانه پارک معلم و پایانه احمد آباد آماده انتقال شهروندان است.

پایان مسیر اتوبوس‌ها بلوار رزمندگان (حد فاصل فلکه جمعه بازار و ایستگاه پنج چهل متری ذوالفقاری) مستقر هستند. همچنین بعد از پایان مراسم این اتوبوس‌ها در انتهای بلوار چهل متری ذوالفقاری و بلوار پنجم مهر (حد فاصل فلکه ی استادیوم پنجم مهر تا گلزار شهدا) آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند.