به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیما سواد کوهی عضو مرکز تحقیقات سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این مطلب گفت: درجه حرارت بدن نوزاد با سایر سنین تفاوتی نمی کند و گرم کردن وی در هوای متعادل یا گرم با استفاده از پتو و قنداق موجب بروز گرمازدگی در وی می شود.

وی ادامه داد : نوزاد در هوای گرم ، آب بدن خود را از دست می دهد و درجه حرارت بدن بالا می رود و مخاط خشک ، بی حالی ، تنفس تند و گاهی اوقات تهوع و اسهال از دیگر علائم گرمازدگی نوزاد است.

دکتر سواد کوهی تاکید کرد : برخلاف تاکید برخی پزشکان بر عدم لزوم خوراندن آب به نوزادان تا قبل از 6 ماهگی ، نوزادان در مناطق گرمسیر علاوه بر شیر مادر نیاز به خوردن آب نیز دارند.

وی تصریح کرد : در مناطق گرمسیری چون استان سیستان و بلوچستان، در فصول بهار و تابستان ، بروز گرمازدگی در نوزادان بسیار بیشتر از سایر سنین است و خانواده ها باید بیشتر مراقب باشند.