اولین مسابقه ملی تجهیزات شناسایی در فناوری نانو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد احمدوند دبیر کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو در حاشیه برگزاری این مسابقه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات برگزاری مسابقه گفت: این مسابقه با عنوان مسابقات ملی تجهیزات شناسایی در فناوری نانو با هدف آشنایی داوطلبان با تجهیزات آزمایشگاهی نانو فناوری برگزار شد.

دبیر کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو با بیان اینکه در این مسابقه 2300 نفر شرکت کرده اند ادامه داد: در این دوره از مسابقات 10 درصد از شرکت کنندگان در مقطع دکتری و بالاتر، 40 درصد فوق لیسانس و 50 درصد لیسانس به پایین بودند.

وی با تاکید بر اینکه این مسابقات در دو مرحله کتبی و عملی برگزار می شود یادآور شد: منتخبین مرحله اول این آزمون که 85 درصد از امتیازات این دوره را کسب کرده باشند به مرحله بعد راه می یابند.

احمدوند خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری مرحله دوم یک دوره یک هفته ای آموزشی برای منتخبین برگزار می شود که این دوره در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این مسابقه در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، بیرجند، یزد و بابل برگزار شده است، گفت: برگزیدگان نهایی این دوره از مسابقات در جشنواره فناوری نانو که در مهرماه برگزار می شود تقدیر می شوند.

احمدوند با اشاره به جوایز منتخبین اول تا دهم توضیح داد: علاوه بر اعطای جوایز نقدی منتخبین از حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار می شوند ضمن اینکه مجوز تدریس در دوره های آموزشی اعطا می شود.

به گفته دبیر کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو برگزیدگان می توانند از خدمات 43 آزمایشگاه عضو شبکه نانو برخوردار شوند.