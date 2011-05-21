طرح جدید برای نظارت مداوم بر عملکرد دولت در اجرای بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز شنبه در اولین اجلاس دستگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی عضو اکو با اشاره به تجربه این نهاد برای جلوگیری از فساد و انحراف از بودجه گفت: دیوان محاسبات به عنوان نهاد قانونی تلاش می کند جلوی انحرافات هزینه کرد در بودجه را بگیرد و در این راه بر بهره گیری از تجربیات دیگران نیز تاکید دارد.

وی افزود: ما معتقدیم مبارزه با فساد در ایجاد عدالت و امنیت و استحکام و دموکراسی موثر است، لذا تلاش می کنیم در این رابطه جدیت داشته باشیم.

رحمانی فضلی به یکی از تجربیات موفق این دیوان اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیتهایی که طی صد سال گذشته در رابطه با تفریغ بودجه سالیانه انجام شده است، مجموعه ای از تخلفاتی که بین 5 تا 10 درصد مرتبا تکرار می شد، انتخاب کرده و این تخلفات را جهت اقدام پیشگیرانه به مدیران دولتی اعلام کردیم.

وی با اعلام اینکه ما موضوع پیشگیری را در اولویت کار خود قرار دادیم، گفت: در این زمینه قوانینی که بیشترین تخلفات از آن صورت می گرفت جمع آوری کرده و بر روی آنها بررسی هایی جهت جلوگیری از انحراف صورت دادیم.

رحمانی فضلی افزود: در ادامه کمک کردیم که در مرحله تدوین بودجه، برنامه و قوانین اصلاحات لازم برای جلوگیری از انحراف صورت بگیرد و در کنار این اقدام به تمامی دستگاهها و مدیران آموزش های لازم را ارائه کردیم.

وی در ادامه به تفریغ بودجه سالیانه نیز اشاره کرد و گفت: معمولا گزارش تفریغ بودجه بعد از هزینه کرد بودجه تهیه می شد و در آن زمان دیگر برای تخلفاتی که صورت می گرفت نمی شد کاری انجام داد.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: برای این منظور بررسی های ضمنی را راه اندازی کردیم و هم اکنون دیوان محاسبات هر سه ماه یکبار عملکرد مدیران را بررسی و انحرافات آنها را خود مدیران، مجلس و دولت گزارش می کند.

وی از دیگر اقدامات انجام شده از سوی دیوان محاسبات برای جلوگیری از انحرافات از بودجه را تشکیل کمیته فنی و حقوقی عنوان کرد که مدیران دولتی در هر کجا ایراد فنی، حقوقی و یا مالی داشته باشند را مورد بررسی و به آنها پاسخ می دهد.

رحمانی فضلی در ادامه از تشکیل کمیته های کارشناسی در دیوان محاسبات نیز خبر داد و گفت: این کمیته ها در حوزه های مختلف به ابهامات و ایرادات دستگاههای اجرایی پاسخ می دهند.

وی خبر داد: طرح ساماندهی "سنا" در دستور کار قرار گرفته که بر نحوه هزینه کرد دستگاهها به روز نظارت می کند و در آن چهار هزار نقطه درآمد و هزینه وجود دارد.

رحمانی فضلی در پایان با اشاره به تجربیات این دستگاه نظارتی تصریح کرد: ما بر اساس آنچه که به دست آورده ایم متوجه شده ایم که پیشگیری بهتر از برخورد بوده و اقدامات خود را در این جهت به جریان انداخته ایم.