گذشت از قصاص ۴ محکوم به اعدام در دزفول طی یک ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ابراهیمی اظهار کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش به‌ویژه در پرونده‌های مهم و منتهی به قصاص، از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است.

وی، بهره‌گیری از ظرفیت صلح‌یاران، معتمدان و بزرگان محلی را عاملی مهم در ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و صلح دانست و ادامه داد: پرونده‌های متعدد و مهمی با پیگیری‌های مستمر کارگروه ویژه قتل شهرستان، اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح یاران شهرستان به صبح و سازش ختم شده است و این روند به طور مستمر ادامه دارد.

رئیس دادگستری دزفول با اشاره به آخرین پرونده رضایت اولیای دم از قصاص قاتل، افزود: پرونده یک فقره قتل که پنج سال از وقوع آن می‌گذشت، با جلب رضایت اولیای دم و گذشت آنان از حق قانونی قصاص، از جنبه خصوصی جرم با صلح و سازش مختومه شد.

ابراهیمی عنوان کرد: خانواده مقتول با حضور در دادگستری شهرستان رضایت خود را در این پرونده اعلام کردند و با گذشت اولیای دم، زمینه رهایی محکوم از اجرای حکم قصاص فراهم شد.

وی یادآور شد: علاوه بر این پرونده در یک ماه گذشته نیز سه فقره پرونده قتل دیگر با تلاش شعبه دوازدهم مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف شهرستان دزفول و کارگروه ویژه قتل و با جلب رضایت اولیای دم، از جنبه خصوصی جرم با صلح و سازش مختومه شد.

رئیس دادگستری دزفول گذشت از قصاص را اقدامی کریمانه دانست و گفت: گذشت از حق قصاص با وجود رنج و فقدان یک عزیز، اقدامی بزرگ و انسانی است که می‌تواند از تداوم آثار یک حادثه تلخ جلوگیری کرده و فرصتی برای آرامش خانواده‌ها و بازگشت امید به زندگی فراهم کند.