به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار بازرگان عصر دوشنبه در شورای اداری راز و جرگلان در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: با اجرای طرحهای پیشبینیشده، میزان برخورداری روستاهای شهرستان از راه آسفالت به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید که گام مهمی در توسعه زیرساختهای روستایی است.
وی افزود: دستور استاندار خراسان شمالی برای رعایت عدالت در توزیع اعتبارات استانی موجب افزایش چشمگیر اعتبارات شهرستان شده و مردم از نتایج اجرای این پروژهها بهرهمند خواهند شد.
فرماندار راز و جرگلان گفت: این شهرستان از نظر میزان اعتبارات تخصیصیافته در جایگاه سوم استان قرار گرفته است که فرصت مناسبی برای اجرای طرحهای توسعهای و زیرساختی فراهم میکند.
بازرگان ادامه داد: با اجرای طرحهای پیشبینیشده، شاخصهای شهرستان به میانگین استانی نزدیکتر خواهد شد و در حوزههای مختلف شاهد ارتقای سطح خدمات خواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان اظهار کرد: نواحی صنعتی راز و جرگلان آماده پذیرش سرمایهگذاری است و زیرساختهای لازم برای حضور سرمایهگذاران فراهم شده است.
فرماندار راز و جرگلان بیان کرد: این شهرستان از ظرفیت بالایی در حوزه نیروی انسانی و تولید برخوردار است و باید از این ظرفیتها برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کرد.
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