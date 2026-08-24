جواد فلاح در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و برخورد با تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، یک دامسرای غیرمجاز در روستای بندپی از حوزه استحفاظی واحد منابع طبیعی خیرودکنار، با دستور دادستان شهرستان نوشهر تخریب شد.

وی افزود: این عملیات دوم شهریورماه با حضور مسئول واحد منابع طبیعی خیرودکنار، فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های نوشهر و رویان، نیروهای یگان حفاظت و قرقبانان منطقه انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های نوشهر و رویان با بیان اینکه سازه مذکور بدون مجوز قانونی در عرصه مرتعی احداث شده بود، تصریح کرد: پس از اجرای عملیات، بنا تخریب و رفع تصرف انجام و عرصه ملی به وضعیت سابق اعاده شد.

فلاح با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با متجاوزان به اراضی ملی گفت: حفاظت از مراتع و عرصه‌های ملی از مهم‌ترین وظایف منابع طبیعی است و هرگونه تصرف، ساخت‌وساز یا تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی ملی با هماهنگی دستگاه قضایی و در چارچوب قانون، بدون اغماض رفع خواهد شد.

وی مراتع حوزه خیرودکنار را از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی منطقه دانست و خاطرنشان کرد: این عرصه‌ها در حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت منابع آب و صیانت از حقوق نسل‌های آینده نقش مهمی دارند.

همچنین در شهرستان کلاردشت نیز یک باب دامسرای غیرمجاز به مساحت ۶۶ مترمربع با اجرای حکم قضایی و در چارچوب تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تخریب شد.

این عملیات توسط نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاردشت و با هدف جلوگیری از تجاوز به عرصه‌های ملی و ساخت‌وساز غیرمجاز انجام گرفت.