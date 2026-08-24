به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صمد بهرامی شامگاه دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بهشهر، با اشاره به جایگاه این دفتر در مجموعه سپاه اظهار کرد: تقویت اعتقادات، بصیرت دینی و روحیه انقلابی باید با جدیت دنبال شود و در این مسیر، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به نقش نیروهای سپاه در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی افزود: پاسداری از ارزش‌های انقلاب نیازمند ایمان، بصیرت و روحیه جهادی است و دفتر نمایندگی ولی‌فقیه می‌تواند در تقویت این مؤلفه‌ها و ارتقای توان معنوی و اعتقادی نیروها نقش‌آفرین باشد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا مازندران با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام فقیه‌تبار در دوران مسئولیت، تلاش‌های وی در حوزه‌های فرهنگی و اعتقادی را شایسته تقدیر دانست و برای وی در ادامه مسیر خدمت آرزوی موفقیت کرد.

حجت‌الاسلام بهرامی همچنین با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام علیرضا اصغری به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بهشهر، بر ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و بصیرتی تأکید کرد.

وی مسئولیت در نظام اسلامی را فرصتی برای خدمتگزاری دانست و گفت: مسئولان باید از این فرصت در مسیر انجام وظایف و تقویت ارزش‌های دینی و انقلابی بهره بگیرند.