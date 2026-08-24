آمریکا ۶۰ نهاد، شخص و کشتی مرتبط با ایران را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با نشست خبری «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا برای تشریح آنچه «کارزار گسترده تحریمی» علیه ایران نامیده، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که با دستور رئیسحمهور ترامپ «کارزار تحریمی گسترده علیه ایران» آغاز شده و ۶۰ نهاد، شخص و کشتی مرتبط با ایران در فهرست تحریمها علیه ایران قرار گرفتند.
اسکات بسنت در نشست خبری مدعی شد: امروز به دستور رئیسجمهور ترامپ، ما عملیات کامل و گسترده اقتصادی را علیه ایران آغاز کردیم. این یک کارزار بیسابقه است که ایران و کسانی را که آن را توانمند و حمایت میکنند، هدف قرار میدهد. تحریمهایی علیه ۶۰ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با ایران در زمینههای انرژی هستهای، موشکی و نفتی اعمال شد. تحریمها شرکتها و کشتیهای ناوگان سایه در امارات، هنگ کنگ، چین، سنگاپور و سوئیس را هدف قرار میدهد. عملیاتی را برای خفه کردن اقتصاد و نظام ایران آغاز کرده ایم. ترامپ برای قطع روابط اقتصادی با ایران با رهبران جهان در تماس است. اقدامات ما نظام ایران را در تنگنا قرار خواهد داد و سپاه پاسداران را هدف قرار خواهد داد. هر کشور یک جدول زمانی مشخص برای توقف فعالیتها دارد و اگر کشورها اقدامی نکنند، ما به صورت یکجانبه و از طریق اختیارات خود اقدام خواهیم کرد. ما به کشورهایی که قاچاق نفت ایران را تسهیل میکنند و اجازه میدهند بانکهایشان به نمایندگی از نظام ایران مورد استفاده قرار گیرد، هشدار دادهایم.
اسکات بِسنت، وزیر خزانه داری آمریکا ادعا کرد: کشورها مهلت خواهند داشت تا فعالیتهای شناساییشده توسط وزارت خزانهداری، از جمله تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج را متوقف کنند. هر نهادی که پولشویی را برای ایران تسهیل کند، از سیستم مالی مبتنی بر دلار آمریکا حذف خواهد شد. هیچکس از تحریمهای آمریکا مصون نیست. کسانی که در کنار ما بایستند، از مزایای همکاری ما بهرهمند خواهند شد و کسانی که سرنوشت خود را به نظام ایران گره میزنند، باید انتظار انزوا را نیز داشته باشند.
او مدعی شد: این تحریمها پنج شریان حیاتی مورد سوءاستفاده ایران در کشورهای دیگر را هدف قرار میدهد: داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، بخش هوانوردی و حمل و نقل دریایی. ما این تهاجم اقتصادی را علیه ایران با روحیه پیاده شدن در نرماندی در جنگ جهانی دوم آغاز میکنیم. ایران بیش از هر نظام دیگری در جهان باعث مرگ و زخمی شدن شهروندان و سربازان ما شده است. قدرت اقتصاد آمریکا به ما اجازه میدهد تا این عملیات مالی مداوم را در کنار قدرت نظامی خود انجام دهیم. ما دقیقاً تمام نقاط تماس، تمام تسهیلکنندگان و تمام شبکههایی که توسط ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها استفاده میشود را شناسایی کردهایم.
وی ادعا کرد: کشورهایی که هرگونه معامله با نظام ایران را تسهیل میکنند، باید پیام ما را درک کرده و سریعاً به آن پاسخ دهند. تا پایان این هفته شاهد اعمال تحریمها علیه یک موسسه مالی بزرگ به سبب ایران خواهید بود. ما هر شریان اقتصادی که نظام ایران را سرپا نگه میدارد، قطع خواهیم کرد. آخرین راه حل نظام ایران، نتیجه گیری نادرستی برای کشورهایی است که به امید اجتناب از تهدید ایران، همچنان به تأمین مالی آن ادامه می دهند.
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