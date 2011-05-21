محسن چگینی، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "ساختمان پزشکان" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "ساختمان پزشکان" مجموعه طنزی است که با نگاه خاص و ویژه چند پزشک را به عنوان شخصیتهای اصلی خود برگزیده و شوخیهایی را در بستر طنز و کمدی بدون سقوط به دامن هجو و هزل در لوکیشنهای محل کار و... این تیپها را بیان میکند.
وی ادامه داد: این شوخیها هیچ کدام از جنس تمسخر و تحقیر این قشر زحمتکش با درک عمیق اجتماعی و شعور هنری نیست و مطمئن هستم در کنار مردم از این سریال استقبال خوبی میکنند. به خصوص اینکه یکی از شخصیتهای اصلی سریال را امید روحانی بازی میکند که خودش متخصص بیهوشی است.
این تهیهکننده خاطرنشان ساخت: آقای علی دارابی معاون محترم سیما و آقای پورمحمدی مدیر شبکه سه توصیههایی در جهت بهبود کیفیت سریال "ساختمان پزشکان" داشتند که تصمیم به پخش سریال گرفتند. همچنین طی یک ماه گذشته پخش سریال "زمین انسانها" با محوریت پزشکان و مسئولیتهای حساس آنها از شبکه تهران شروع شده است.
چگینی یادآور شد: پخش این سریال که درام جدی است در کنار "ساختمان پزشکان فرصت مقایسه و انتخاب دو ژانر مختلف از سوی مخاطبان رسانه ملی فراهم خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد با توجه به نوع ترکیب بازیگران، جنس بازیها، متنهای پیمان قاسمخانی و گروه نویسندگان و تجربه کارگردانی سروش صحت بازخورد این سریال خوب خواهد بود.
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