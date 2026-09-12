به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی اکبر نژاد صفری عصر شنبه در مراسم رونمایی از قفسه کتاب های «شهیده سیده محیا صدیقی صابر» با بیان اینکه شهدا برای دانشآموزان نیز راه را تبیین میکنند، اظهار کرد:سبک زندگی شهدا میتواند الگویی برای خانوادهها و نسل جوان باشد.
مسئول بنیاد نوجوان استان گیلان با بیان اینکه دشمنان تصور میکنند با به شهادت رساندن مردم و جوانان میتوانند کشور را به زانو درآورند،افزود: تصور به زانو درآوردن اشتباهی بزرگ و ناشی از نادانی است؛ چراکه خون شهدا در رگهای مردم این کشور، بهویژه مردم آستانه اشرفیه، جاری است.
وی با تجلیل از خانواده شهیدان صدیقی صابر گفت: این خانواده، خانواده علم بودند و آثار علمی شهدای دانشمند آنان نهتنها برای استان و کشور، بلکه برای جهان نیز برکات فراوانی داشته است.
علیرضا صدیقی صابر ،عموی شهیده سیده محیا صدیقی صابر نیز در این مراسم درباره ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی او اظهار کرد: سیده محیا فعالیتهای روزانه خود را در دفتر خاطراتش یادداشت میکرد و به ثبت اتفاقها و کارهای روزانه خود علاقهمند بود.
وی افزود: هنگامی که خواهرش مشغول درس خواندن بود، سیده محیا سکوت میکرد تا مزاحم او نشود. او با وجود سن کم، زیستنی از جنس اخلاق، ادب، فداکاری و بزرگواری را به نمایش گذاشت.
عموی شهیده گفت:شهیده سیده محیا با وجود سن کم، از هوش و ذکاوتی چشمگیر برخوردار بود و شاهنامه خوانی را به خوبی آموخته بود. آنچه بیش از همه در دلها مانده، ادب و فداکاری این دختر کوچک است.
وی با اشاره به روحیه مهربانی، گذشت و بزرگواری شهیده ادامه داد: شهیده سیده محیا در مسابقه شاهنامه خوانی مقام نخست را کسب کرده بود، اما جایزه خود را به همکلاسیاش بخشید تا او ناراحت نشود
شهیده «سیده محیا صدیقی صابر»، دانشآموز کلاس دوم دبستان عصمت تهران، در ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ متولد شد. او در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ برادرش، «سید حمیدرضا»، را در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه در تهران از دست داد.
سیده محیا در سوم تیرماه ۱۴۰۴، به همراه پدر، مادر، خواهر و دیگر اعضای خانواده، در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به آستانه اشرفیه به شهادت رسید. اکنون مزار پنجنفره این خانواده در کنار یکدیگر، گواه خانوادهای است که با هم زیستند، با هم ایستادند و با هم جاودانه شدند.
این مراسم همزمان با سالروز تولد شهیده سیده محیا و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد؛ مراسمی که با اهدای کتابها، اسباببازیها و لوازم التحریر شخصی او به کتابخانه عمومی اهلبیت(ع)، یاد و خاطره این شهیده کودک را برای کودکان و نوجوانان زنده نگه داشت.
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