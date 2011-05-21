کاهش سهم آورده سرمایه گذاران در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری بعد از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افزود: در گذشته برای هر گونه سرمایه گذاری در استان، سهم آورده سرمایه گذار51 درصد و سهم دولت 49 درصد بود.

نوذری یادآور شد: اکنون سهم دولت رشد چشمگیری کرده و سرمایه گذاران با سهم کمتری می توانند برای سرمایه گذاری طرح های تولیدی و اقتصادی مشارکت داشته باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بعد از سه سال فعالیت هر طرح تولیدی و سرمایه گذاری، سهم دولت هم به بخش خصوصی واگذار می شود.

نوذری یاد آور شد: این مسئله در راستای شتاب بخشیدن به رونق تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در استان های کمتر برخوردار از جمله کهگیلویه و بویراحمد تدوین شده است.

وی همچنین به مدیران اجرایی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی از هم اکنون برای جذب و هزینه اعتبارات عمرانی سال 90، برنامه ریزی لازم در راستای ساماندهی و تکمیل پروژه های مهم، تاثیر گذار و پیشرفت فیزیکی بالا را داشته باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: مدیران دستگاه های اجرای در سال جاری پروژه جدید تعریف نکنند مگر آنکه پروژه نیمه تمام نداشته و یا منابع و اعتبار برای پروژه جدید داشته باشند.

نوذری تاکید کرد: همه مدیران دستگاه های اجرایی و فرهنگی تمام تلاش خود را در سال جاری برای برون سپاری طرح ها و پروژه ها بکار گیرند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به شهرداری های استان در خصوص فرهنگ سازی پیرامون اوراق مشارکت تاکید کرد.