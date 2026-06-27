به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری عصر شنبه در نشست شورای سرمایهگذاری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز فرآیند برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اظهار کرد: این همایش با هدف معرفی ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی استان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه برگزاری این همایش پیش از تحولات اخیر برنامهریزی شده بود، افزود: پس از فراهم شدن شرایط و با دستور استاندار، روند اجرایی این رویداد آغاز شده و تلاش میشود با مشارکت دانشگاه، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، خروجی آن به برنامهای عملیاتی برای توسعه استان تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه توسعه و سرمایهگذاری از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات اجتماعی، اشتغال و معیشت ریشه در مسائل اقتصادی دارند و رونق سرمایهگذاری میتواند زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و حرکت استان در مسیر توسعه پایدار باشد.
وی با اشاره به رویکرد اجرایی همایش گفت: در این رویداد علاوه بر ارائه مقالات علمی، پنلهای تخصصی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری برگزار میشود تا سرمایهگذاران ضمن آشنایی با ظرفیتهای استان، بتوانند تصمیمات عملی برای سرمایهگذاری اتخاذ کنند.
عسکری از همکاری دانشگاه یاسوج و دستگاههای اجرایی در طراحی محورها و پنلهای تخصصی خبر داد و افزود: پیوند میان ظرفیتهای علمی دانشگاه و تجربه مدیران اجرایی، زمینه ارائه راهکارهای کاربردی و قابل اجرا را فراهم خواهد کرد.
وی ، تدوین الگوی جامع سرمایهگذاری، شناسایی مزیتهای نسبی استان، تحلیل موانع ساختاری، ارائه بستههای سیاستی و عملیاتی، تدوین سند راهبردی سرمایهگذاری و ایجاد بستر گفتوگوی میان پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را از مهمترین اهداف همایش عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اظهار کرد: محورهای این همایش شامل بسترهای سرمایهگذاری، تأمین مالی، نظام بانکی، ابزارهای نوین مالی، جذب سرمایهگذاری خارجی، مشارکت بخش خصوصی، توسعه صنعت، افزایش بهرهوری، تجارت، بازرگانی، توسعه صادرات و همچنین الزامات فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی سرمایهگذاری خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای تأمین مالی افزود: آسیبشناسی نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، مشارکت عمومی و خصوصی، تشکیل صندوقهای توسعه استانی و اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی و وثیقه از جمله موضوعات مورد بررسی در این همایش است.
عسکری همچنین بر اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید کرد و گفت: توسعه دیپلماسی اقتصادی، معرفی حرفهای فرصتهای سرمایهگذاری، کاهش ریسک سرمایهگذاری، تقویت ارتباط با سرمایهگذاران خارجی و بهرهگیری از ظرفیتهای جدید تعاملات اقتصادی استانها با سایر کشورها در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و صادراتی استان خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش، احیای واحدهای تولیدی راکد، توسعه صنایع کوچک و متوسط، برندسازی محصولات، رفع موانع لجستیکی و تقویت زیرساختهای صادراتی از دیگر محورهای مهم این همایش خواهد بود.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان از مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و دانشگاهیان خواست پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره محورهای همایش ارائه کنند تا این رویداد به تدوین سندی جامع و کاربردی برای توسعه سرمایهگذاری و رونق اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد منجر شود.
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