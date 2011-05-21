اعتبارات مدرسه سازی 7 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: سال گذشته 170 میلیارد تومان اعتبار و امسال 1300 میلیارد تومان در امر مدرسه سازی اختصاص یافته که این میزان در مقایسه با سال گذشته 7 برابرشده است که این غیر از تعهد خیرین است.

وی به 2 هزار میلیارد تومان هزینه توسط خیرین مدرسه ساز در سالهای گذشته تا کنون اشاره کرد و افزود: امسال 450 همایش خیرین مدرسه ساز در شهرستانها و مناطق مختلف کشور برگزار می شود.

حاجی بابایی کمک خیرین را به عنوان یک نهضت بزرگ در امر مدرسه سازی در داخل و خارج از کشور دانست و افزود: خیرین ایرانی در کشور امارات 50 میلیارد تومان در خصوص مدرسه سازی تعهد کرده اند.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: 400 استخر شنا و 4 هزار سالن ورزشی و 20 هزار نمازخانه و کتابخانه ساخته خواهد شد و در طول 2 سال آینده همه شهرستان های همدان یک استخر و شهر همدان 2 استخر ویژه دانش آموزان باید داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: همه مدارس ما در دو سال آینده باید سالن ورزشی داشته باشند و 500 مدرسه تخصصی ورزشی در سراسر کشور ایجاد می شود.

حاجی بابایی، تغییر نگاه ورزش در مدارس را جز تحول بنیادین در آموزش و پرورش دانست و گفت: اگر به دنبال توسعه ورزش هستیم باید از مدارس شروع کنیم و با توسعه ورزش دانش آموزی ما می توانیم در عرصه بین المللی گامهای بزرگی برداریم.