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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

حاجی بابایی اعلام کرد:

اعتبارات مدرسه سازی 7 برابر شد

اعتبارات مدرسه سازی 7 برابر شد

وزیر آموزش و پرورش از افزایش 7 برابری اعتبارات مدرسه سازی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: سال گذشته 170 میلیارد تومان اعتبار و امسال 1300 میلیارد تومان در امر مدرسه سازی اختصاص یافته که این میزان در مقایسه با سال گذشته 7 برابرشده است که این غیر از تعهد خیرین است.

وی به 2 هزار میلیارد تومان هزینه توسط خیرین مدرسه ساز در سالهای گذشته تا کنون اشاره کرد و افزود: امسال 450  همایش خیرین مدرسه ساز  در شهرستانها و مناطق مختلف کشور برگزار می شود.

حاجی بابایی کمک خیرین  را به عنوان یک نهضت بزرگ در  امر مدرسه سازی در داخل و خارج از کشور دانست و افزود: خیرین ایرانی در کشور امارات 50 میلیارد تومان  در خصوص مدرسه سازی تعهد کرده اند.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: 400 استخر شنا و 4 هزار سالن ورزشی  و 20 هزار نمازخانه و کتابخانه ساخته خواهد شد و در طول 2 سال آینده همه شهرستان های همدان یک استخر و شهر همدان 2 استخر ویژه دانش آموزان باید داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: همه مدارس ما در دو سال آینده باید سالن ورزشی داشته باشند و 500 مدرسه تخصصی ورزشی در سراسر کشور ایجاد می شود.

حاجی بابایی، تغییر نگاه ورزش در مدارس را جز تحول بنیادین در آموزش و پرورش دانست و گفت: اگر به دنبال توسعه ورزش هستیم باید از مدارس شروع کنیم و با توسعه ورزش دانش آموزی ما می توانیم در عرصه بین المللی گامهای بزرگی برداریم.

کد مطلب 1317072

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