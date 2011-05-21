۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۹

محمد نجار خبر داد:

جزئیات لایحه افزایش نمایندگان مجلس بزودی اعلام می‌شود

وزیر کشور گفت: لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی متناسب با شاخص‌ها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های تعیین شده در قانون اساسی در حال تدوین است و بزودی تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور اظهار داشت: طبق اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یکبار تعداد 20 نماینده به تعداد نماینده‌های مجلس شورای اسلامی اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور در حال بررسی است، ادامه داد: جزییات این اقدام بزودی اعلام خواهد شد.

