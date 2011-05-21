به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور اظهار داشت: طبق اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یکبار تعداد 20 نماینده به تعداد نماینده‌های مجلس شورای اسلامی اضافه می‌شود.



وی با بیان اینکه تمامی حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور در حال بررسی است، ادامه داد: جزییات این اقدام بزودی اعلام خواهد شد.