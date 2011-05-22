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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۳۴

اسناد مالکیت دفترچه ای شهروندان دامغانی تعویض می شود

دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دامغان از تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای شهروندان دامغانی خبر داد.

علی اصغر دربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: تمام اسناد مالکیت دفترچه ای شهر دامغان از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دامغان و در راستای تکلیف قانونی مقرر در بند ماده 13 قانون بودجه 1389 کل کشور و نیز ارتقای ظریب امنیت و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک اقدام به تعویض تمام اسناد مالکیت دفترچه ای در شهر دامغان کرده است.

وی افزود: پیشگیری از جعل و ایراد خدشه در اسناد مالکیت صادره، شفاف سازی و استاندارد کردن اطلاعات ثبتی و نیز آماده سازی زمینه لازم جهت ارائه خدمات الکترونیکی از مهم ترین اهداف تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای شهروندان دامغانی است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دامغان گفت: شهروندان دامغانی که دارای اسناد مالکیت دفترچه ای در دامغان هستند باید هر چه سریعتر نسبت به صدور سند مالکیت تک برگی جدید خود اقدام کنند.
 

کد مطلب 1317417

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