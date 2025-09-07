طرح ویژه تبدیل اسناد مالکیت رزمندگان و ایثارگران در کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی فولادی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و در راستای پاسداشت مجاهدتها و از خودگذشتگیهای رزمندگان اسلام، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان طرحی ویژه را برای ارائه خدمات تسهیلشده به ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا به مرحله اجرا گذاشته است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان گفت: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی است تا با اقدامات عملی از مقام شامخ ایثارگران و رزمندگان تجلیل شود.
وی ادامه داد: به همین منظور اداره ثبت اسناد و املاک کنگان از تاریخ اعلامشده تا ۹ مهرماه ۱۴۰۴ آماده است تا اسناد مالکیت دفترچهای رزمندگان، جانبازان، ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا را خارج از نوبت و بدون دریافت هزینه نقشهبرداری به اسناد مالکیت تکبرگی تبدیل کند.
وی افزود: این اقدام در راستای سیاستهای تکریم جامعه ایثارگری و تسهیل خدمات ثبتی برای این قشر ارزشمند جامعه انجام میشود. همکاران ما در اداره ثبت کنگان آمادگی کامل دارند تا در سریعترین زمان ممکن، درخواستهای مشمولان این طرح را بررسی و اجرایی کنند.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت جایگاه ایثارگران در فرهنگ اسلامی و ملی ما، لازم دیدیم تا با حذف هزینه نقشهبرداری و ارائه خدمات ویژه، گامی کوچک در جهت تجلیل از این عزیزان و خانوادههای آنان برداشته شود.
فولادی از تمامی رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و خانوادههای معظم شهدا خواست تا در مهلت مقرر با در دست داشتن اسناد مالکیت دفترچهای خود به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان مراجعه کنند تا نسبت به تعویض سند مالکیت آنان اقدام شود.
نظر شما