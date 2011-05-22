ولی الله دینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس پیگیری‌های انجام شده از سوی شرکت گاز آذربایجان شرقی همه شهرستان‌های این استان در اقلیم یک قرار گرفته و تمام مصارف خانگی آذربایجان شرقی از تاریخ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای این اقلیم محاسبه و عموم مشترکان از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار داشت: تعدیل صورتحساب‌ها تا 10 درصد خواهد بود که در راستای تکریم و رفاه مشترکان مبنی بر عدم مراجعه حضوری، این رقم به صورت خودکار در قبوض گاز مصرفی آنها اعمال می‌شود.

دینی با اشاره به قبوض پرداختی مشترکان خاطرنشان کرد: این ارقام به صورت سیستمی بر روی قبوض دوره جدید مشترکان محاسبه و به عنوان بستانکار لحاظ و از مبالغ صورتحساب دوره جدید کسر می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی راهکار حل مشکل قبوض آن دسته از مشترکانی را که به هردلیل نسبت به صورتحساب خود سئوال دارند از سه طریق قابل بررسی دانست و گفت: دسته اول مشترکانی را شامل می‌شود که از یک کنتور و اشتراک تجمیعی برای چند واحد نظیر مجتمع‌های مسکونی و یا مصارف کارگاهی و تجاری استفاده می‌کنند که این دسته می‌توانند با مراجعه به ادارات گاز استان نسبت به تغییر ظرفیت و تفکیک کنتور اقدام کنند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه میزان مصرف این قبیل مشترکان از زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بررسی و با نصب کنتور مجزا و یا افزایش ظرفیت کنتور قابل تعدیل است.

دینی در تشریح وضعیت صورتحساب دسته دوم از مشترکان فوق اظهار داشت: آن دسته از مشترکانی که با مقایسه میزان مصرف خود نسبت به سال‌های قبل در خصوص خرابی کنتور و یا نحوه قرائت آن اعتراض داشته باشند، مسائل و مشکلات مربوطه آنها با تست و تعویض کنتور از طریق این شرکت و یا تعدیل مصارف نسبت به ماه‌های قبل برطرف می‌شود.

وی در رابطه با مشترکانی که صورتحساب مصرفی آنها بیش از حد متعارف بوده و شامل راهکارهای یاد شده نمی‌شوند، افزود: اینگونه مشترکان در ردیف سوم این دسته‌بندی قرار می‌گیرند که در همین راستا کمیته‌ای در خصوص بررسی علل مصارف غیرمتعارف از سوی این شرکت تشکیل یافته و در حال بررسی این موضوع بوده و تاکنون نتایج به عمل آمده از عدم رعایت مدل‌های الگوی مصرف در منازل و سیستم‌های گرمایشی آنها حکایت دارد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی اضافه کرد: این دسته از مشترکان که گازبهایشان بیش از حد معمول و غیرمتعارف است، می‌توانند با شناسایی موارد خارج از الگو، راهکارهای مناسب را در خصوص بهینه‌سازی از جمله بازنگری در تاسیسات، عایق‌کاری و درزبندی منافذ برای جلوگیری از ورود هوای سرد و انتخاب ظرفیت استاندارد وسایل گاز سوز نظیر بخاری و مشعل را به کار گرفته و به طور قابل توجهی میزان مصارف خود را کاهش داده و کنترل کنند.

دینی ادامه داد: اینکه برخی از مشترکان مذکور با وجود داشتن اتلاف حرارت در ساختمان‌هایشان، از یک اشتراک و کنتور با تعرفه خانگی برای مصارف تجاری، کسب و خدمات مانند مغازه و نانوایی وکارگاه استفاده کرده‌اند که باید نسبت به تفکیک اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اعلام اینکه مصرف گاز تا 350 متر مکعب در ماه مشترکان این بخش را در ردیف مشترکان کم مصرف قرار می‌دهد و مشترکانی که بین 350 تا 650 متر مکعب در ماه مصرف داشته‌اند عنوان مشترکان متعارف را به خود اختصاص داده و مشترکانی که از 650 تا هزار و 250 متر مکعب در ماه گاز مصرف کرده‌اند جزو مشترکان پر مصرف هستند، بیان کرد:مشترکانی که بالاتر از هزار و 250 متر مکعب درماه مصرف دارند به عنوان مشترکان پر مصرف غیر متعارف تلقی می‌شوند که این قبیل از مشترکان بخش خانگی علاوه بر سیستم‌های گرمایشی که معمولا زیربنای حرارتی مفیدشان بیش از حد متعارف است از گازطبیعی برای مصارف غیر خانگی مانند مغازه، کارگاه و استخر استفاده می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دسته‌بندی میزان مصارف گاز طبیعی در سطح استان اشاره داشت و گفت: طبق بررسی انجام شده در خصوص میزان مصارف در چهار ماهه پایانی سال گذشته حدود 78 درصد مشترکان دارای مصرف متعارف و کم مصرف،20 درصد پر مصرف و دو درصد نیز عنوان مشترک پر مصرف غیرمتعارف را شامل می‌شوند.

دینی افزود: کسانی که توان پرداخت صورتحساب خود را به صورت یکجا ندارند، می‌توانند با مراجعه به ادارات گاز مناطق و نواحی استان نسبت به پرداخت قبوض خود در دو الی سه قسط اقدام کنند.

دینی در تشریح چگونگی میزان مصارف خانوارها از گاز طبیعی افزود:از مجموع مصارف گاز طبیعی در منازل معمولا 71 درصد از آن صرف گرمایش، 22 درصد آب گرم مصرفی و هفت درصد به پخت و پز تعلق می‌یابد که کل این میزان مصرف در فصول مختلف سال متغیر بوده است به طوری که از مجموع مصارف سالانه یک خانوار50درصد مصرف گاز در زمستان، 25 درصد پاییز، 15 درصد بهار و 10 درصد مربوط به فصل تابستان می‌شود که با این احتساب یکی از دلایل افزایش نسبی صورتحساب‌های گاز مربوط به مصارف فصل زمستان و ماه‌های سرد است که این میزان در مابقی فصول با توجه به تفکیک یاد شده کاهش قابل توجهی در صورتحساب‌های مشترکان دارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به توزیع سالانه بیش از هفت میلیارد متر مکعب گاز در آذربایجان شرقی گفت: با توجه به صنعتی بودن این استان و اینکه بیش از 3.5 میلیون نفر از جمعیت کشور در این استان ساکن هستند، توزیع این میزان گاز طبیعی نقش مهمی در حفظ محیط زیست و پاکی هوا دارد.

دینی اضافه کرد: در حال حاضر 99.9 درصد جمعیت شهری و 70.58 درصد جمعیت ساکن در روستاهای آذربایجان شرقی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: از مجموع 30 هزار واحد صنعتی کشور که از گاز طبیعی بهره مندند، یک هزار و 387 واحد صنعتی در آذربایجان شرقی واقع شده اند.