طرح جامع ثامن الائمه در نیروی زمینی ارتش اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در سنندج، امیرعلی آراسته در مراسم تودیع و معارفه فرمانده لشکر تاکتیکی قرارگاه شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری و با هدف چابک سازی نیروی زمینی ارتش جامع ثامن الائمه در ارتش اجرا می شود.

وی عنوان کرد: در راستای اجرایی کردن این طرح که برای اولین بار از استان کردستان آغاز می شود لشکرهای نیروی زمینی به تیپ های مستقل تغییر وضعیت می دهند که اولین یگان اجرا کننده این مهم به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر تیپ دو سقز خواهد بود که پس از این به تیپ 511 پیاده سرلشکر شهید ابراهیم ثابت تغییر نام داده و مستقل می شود.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: همچنین همزمان با این مهم لشکر 28 پیاده کردستان نیز به لشکر تاکتیتی شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تغییر می کند که این مهم همزمان با مراسم تودیع و معارفه و از امروز اجرایی می شود.

آراسته هدف اصلی از اجرایی کردن این طرح را چابک سازی و افزایش توان رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست و بیان داشت: با اجرایی کردن این طرح قدرت و توان دفاعی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران چند برابر خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه ما در تمام نقاط مرزی کشور آنچنان آرایش نظامی داریم که هیچ قدرت و نیروی نظامی توان نفوذ و تجاوز به خاک میهن اسلامی ایران را ندارد، افزود: ارتش با سلاح ایمان و تقوا و همراه با سایر نیروهای مسلح در راستای دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی آماده جانفشانی است.

در ادامه این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار شد، ضمن تقدیر از نادر علیدوست فرمانده سابق لشکر 28 پیاده کردستان، سیروس رزمگیر به عنوان فرمانده لشکر تاکتیکی قرارگاه شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.