فاطمه (س) مقدس ترین الگوی زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در نشست این اداره کل گفت: انتخاب روز ولادت حضرت زهرا (س) به عنوان روز زن به معنای انتخاب زن مسلمان و همه زنان عالم است.

وی افزود: زمانی که رسول اکرم (ص) فاطمه را پاره تن خویش می خواند، به جهانیان می آموزد که جلوه والای کرامت انسانی و اخلاق اسلامی را در این چهره مقدس جستجو کنند و مادران جهان، شعاعی از این خورشید درخشان برگیرند و کانون حیات انسان ها را گرم و روشن می‌سازند.

ولی نژاد تاکید کرد: زنان می توانند از رهگذر اسوه پذیری از سیره حضرت زهرا علیها السلام به چنان فضیلت و جامعیتی دست یابند که در شمار یاوران ویژه امام عصر (عج) قرار گیرند.

وی سالروز ولادت با سعادت ام الائمه (ع) حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را که به عنوان روز زن و روز تکریم از مقام و منزلت مادر نامگذاری شده و نیز سالروز ولادت فرزند شایسته آن بانوی بزرگوار حضرت امام خمینی (ره) را گرامیداشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: این دو میلاد فرخنده را به همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت گفته و از خداوند منان می خواهم که ما را در پیروی از بزرگ بانوی جهان حضرت فاطمه زهرا (س) و ادامه راه امام خمینی (ره) توفیق عنایت فرماید.