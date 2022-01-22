تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت اطلاعات، حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در پیامی فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام اللهعلیها) را تبریک گفت.
متن پیام حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب به این شرح است:
از دامن زن مرد به معراج میرود
امام خمینی (رضوانالله تعالیعلیه)
فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت یگانه دخت معزز نبی مکرم اسلام (صلواتاللهعلیه) حضرت فاطمه زهرا (سلام اللهعلیها) و زادروز تولد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و روز زن را گرامی داشته، این مناسبت مبارک را خدمت ملّت سرافراز به ویژه زنان ایران اسلامی صمیمانه تبریک میگویم.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با الهام از آیات نورانی قرآن کریم و بهرهمندی از احادیث و روایات اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام)، مقام و منزلت والای زن را ارج نهاد و بر نابرابریهای ظالمانه بهویژه در عصر ستمشاهی و نفی حقوقبشر غربی خط بطلان کشید. چه توفیقی از این بالاتر که رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) در این باب میفرمایند: "قدرت ایمان راه مجاهدتهای بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود و امروز زن مسلمان ایرانی با توسل و الگوپذیری از آن بانوی یگانه، تغییرنگرشی شگرف نسبت به مقام شامخ زن در جهان ایجاد نموده و بسیاری از زنان را از انحطاط و تباهی رهایی بخشیده است".
از درگاه رحمت بیکران حقتعالی، سلامتی، توفیقات روز افزون مادران و بانوان فداکار این مرز و بوم و خانوادههای ارجمندشان را مسئلت مینمایم.
وزیر اطلاعات
نظر شما