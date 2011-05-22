دومین جشنواره تئاتر "شادمانه" در گرمی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که بعد از ظهر یکشنبه در سالن مجتمع فرهنگی شهرستان گرمی برگزار شد، هیئت داوران جایزه ویژه و مبلغ دو میلیون ریال را به نمایش "خیابان" از شهرستان خلخال اهدا کرد.

براساس آرای هیئت داوران در بخش طراحی صحنه و کارگردانی نمایشی حائز رتبه اول شناخته نشد و تنها از سولماز ندایی برای کارگردانی "به نمایش نوزاد" با اهدا لوح سپاس قدردانی شد.

در بخش بازیگری نیز یوسف اخوی بازیگر نمایش "بال اوغلان به سربازی می رود" رتبه بهترین بازیگر مرد را کسب کرد، اما هیئت داوران از بین بازیگران زن، هیچ بازیگری را درخور دریافت جایزه اول تشخیص نداد.

همچنین هیئت داوران لوح سپاس طراحی آفیش و بورشور را به علی محمد زاده از شهرستان پارس آباد و لوح سپاس گریم و چهره آرایی را به احد حسن نژاد از گرمی و طراحی صحنه را نیز به اسکند خاکپور از اردبیل اهدا کرد.

گفتنی است دومین جشنواره تئاتر استانی شادمانه با شرکت 9 اثر و اجرای شش آثار از سه روز پیش در شهرستان گرمی آغاز شده بود.



