تولید روزانه ۵۸ میلیون لیتر بنزین؛ تحویل دو کشتی ۱۱۳ هزار تنی افراماکس

سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرارگاه بر اساس مأموریت تعیین‌شده در اصل ۱۴۷ قانون اساسی شکل گرفت، گفت: این مجموعه پس از پایان دفاع مقدس و در ۲۳ آذرماه ۱۳۶۸، در شرایطی که کشور به شدت نیازمند بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی بود، آغاز به کار کرد؛ روزهایی که کمتر کسی گمان می‌برد این مجموعه بتواند روزی به پیشران اصلی سازندگی ایران تبدیل شود.

وی افزود: تجربه‌های دوران دفاع مقدس و فرهنگ مدیریت جهادی مسیر تازه‌ای پیش‌روی متخصصان قرارگاه قرار داد تا جایی که رهبر معظم انقلاب از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با عنوان «بازوی توانمند دولت‌های مختلف» یاد کردند.

سردار عابد بیان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته قرارگاه در سه دهه اخیر، انحصارشکنی و بن‌بست‌شکنی در پروژه‌های راهبردی بوده است. زمانی پروژه‌های حیاتی کشور صرفاً توسط شرکت‌های بزرگ خارجی اجرا می‌شد اما با آغاز تحریم‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) نه‌تنها خلأ خروج این شرکت‌ها را پر کرد، بلکه ظرفیت‌های داخلی را نیز ارتقا داد و مسیر پیشرفت را هموار کرد.

وی ادامه داد: قرارگاه هیچ‌گاه خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌داند و همواره چتر حمایتی خود را بر سر پیمانکاران گسترده است؛ به‌گونه‌ای که وارد پروژه‌های کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان نمی‌شود. قرارگاه با اجرای ابرپروژه‌ها تلاش کرده است ایران را در مسیر توسعه زیرساخت‌ها توانمند سازد و تأثیر تحریم‌ها را کاهش دهد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تاکید کرد: زمانی دشمنان کشور از بنزین به‌عنوان حربه‌ای برای تهدید ایران استفاده می‌کردند؛ اما قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اجرای پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین با کیفیت بالا، این تهدید را خنثی کرد.

تولید روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین با افتتاح پالایشگاه مهر خلیج فارس

وی یادآور شد: به‌زودی فازهای اولیه پالایشگاه مهر خلیج فارس، که کاملاً به دست جوانان ایرانی ساخته شده است، افتتاح می‌شود. این پالایشگاه روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین تولید خواهد کرد و نقش مهمی در جبران ناترازی بخشی از انرژی کشور دارد.

سردار عابد اظهار کرد: در حوزه مدیریت تنش‌های آبی نیز قرارگاه گام‌های اثرگذاری برداشته است. ساخت ۶۲ سد با ظرفیت مخزن حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب و اجرای ۷۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب در نقاط مختلف کشور، سهم مهمی در کاهش آثار خشکسالی‌های اخیر داشته است. طرح‌هایی همچون خط انتقال آب غدیر در خوزستان، خط انتقال آب همدان از سد تالوار و انتقال آب سد طالقان به استان البرز و تهران، بحران‌های جدی را برطرف کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت نیز قرارگاه با احداث ۱۰۷۵ کیلومتر آزادراه، ۳۰۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ۳۳۸ کیلومتر مترو در کلان‌شهرها، شبکه جاده‌ای کشور را توسعه داده و در زمینه توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، احداث خط‌آهن چابهار - زاهدان به طول بیش از ۶۰۰ کیلومتر، که بخشی از آن بهره‌برداری شده و بخش دیگر به‌زودی افتتاح می‌شود، گام مهمی برای اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه ریلی کشور است.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرد: همچنین با وجود توطئه‌ها در زمینه کریدور زنگزور، قرارگاه با احداث مسیر جاده‌ای جلفا - کلاله تلاش کرده است این تحرکات را خنثی و نقش ایران را در ترانزیت شمال‌غرب پررنگ کند.

ساخت و تحویل دو کشتی ۱۱۳ هزار تنی افراماکس با توان داخلی

وی گفت: در حوزه بندرسازی نیز قرارگاه به دستاوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده است؛ از توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به‌عنوان نخستین بندر اقیانوسی ایران، تا بندر پارسیان به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تخصصی صنعتی و معدنی کشور. همچنین اجرای پروژه‌های بندری بزرگ مانند بندر پتروشیمی پارس، بندر شهید رجایی و بندر سیراف پارس در دستور کار قرار داشته است. مجموعه‌های دریایی قرارگاه از جمله شرکت صدرا، توانسته‌اند ساخت کشتی‌های اقیانوس‌پیمای کلاس افراماکس را به‌صورت بومی انجام دهند و تاکنون دو فروند کشتی ۱۱۳ هزار تنی تحویل داده شده است.

سردار عابد یادآور شد: در حوزه صنعت و معدن نیز قرارگاه علاوه بر اکتشاف پهنه‌های معدنی، اجرای پروژه‌های مهمی مانند کارخانه مس سونگون، مس درآلو، فولاد بافت، فولاد میانه، راهبری مجتمع فسفات آسفردی و استخراج زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران را برعهده داشته است، این اقدامات در راستای تکمیل زنجیره تولید و مقابله با خام‌فروشی انجام شده است.

احداث ۴۰ هزار کیلومتر فیبرنوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را ارتقا داد

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در پایان خاطرنشان کرد: احداث ۴۰ هزار کیلومتر فیبر نوری و افزایش پهنای باند کشور از ۳ ترابیت به ۴۰ ترابیت بر ثانیه نیز از دستاوردهای قرارگاه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. امروز در دکترین امنیت ملی، توسعه زیرساخت‌ها یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت پایدار و بازدارندگی دفاعی به شمار می‌رود و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تلاش کرده است در راستای این وظیفه خطیر، نقش‌آفرینی مؤثر و مستمر داشته باشد.