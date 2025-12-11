به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان در مشهد مقدس با تشریح رویکردهای کلان آموزش و پرورش استان اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اولویت اصلی رئیسجمهور در دولت چهاردهم است و همه تلاش دولت معطوف به ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزان در سراسر کشور خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی مجموعهها گفت: همافزایی و همگرایی در فعالیتها و برنامهها، مهمترین راهبرد برونرفت از چالشهای تعلیم و تربیت است. همه فعالیتهای ما باید ناظر به اهداف کلان باشد و بر این اساس، لازم است از تمام ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی برای تحقق اولویتها استفاده کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به شاخصهای کلیدی آموزش و پرورش ادامه داد: برای بهبود شاخصهایی همچون نرخ گذر تحصیلی، جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل و پوشش تحصیلی، باید برنامهمحور عمل کنیم. این شاخصها معیارهای دقیق سنجش عملکرد ما هستند و نباید حتی یک دانشآموز به دلیل کمبود امکانات از تحصیل بازبماند.
علیفر در بخش دیگری از سخنان خود معلمان را «ثقل جامعه» و «مهمترین گروه مرجع» معرفی کرد و افزود: فرهنگیان ستون اصلی جامعه و رکن پایداری اجتماعی هستند.
وی تصریح کرد: من از روز اول دغدغه داشتم که به جامعه اعلام کنم یک معلم هستم؛ زیرا نشان معلمی، افتخار بزرگ فرهنگیان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش باید به دغدغه اول مردم تبدیل شود، گفت: اگر آموزش و پرورش مسئله اصلی جامعه شود، بسیاری از چالشها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی بهصورت ریشهای کاهش خواهد یافت.
این اجلاس با هدف بررسی برنامههای راهبردی آموزش و پرورش استان، ارتقای شاخصهای کیفی و تبادل تجربیات مدیریتی برگزار شد.
