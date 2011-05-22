حجت الاسلام محی الدین آزادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم گفت: طلاب بالاتر از پایه 7 حوزه تا سطوح خارج با رسائل و مکاسب شیخ انصاری به خوبی آشنا هستند و اذعان دارند که شناخت آراء و اندیشه‌های شیخ انصاری بدون شناخت شخصیت ایشان ممکن نیست.



شخصیت شیخ اعظم باید شناسانده شود



وی ابراز داشت: اگر بخواهیم نظریات آن بزرگوار که در فقه جایگاه بسیار والایی دارد بشناسیم باید ابتدا شخصیت او به طلاب معرفی و شناسانده شود لذا برگزاری همایش نکوداشت در این راستا انجام می‌شود.



آزادمنش با بیان اینکه شیخ اعظم دارای شخصیت بسته و انسدادی نبود تصریح داشت: وی تحولی در روند تکامل علوم اسلامی ایجاد کرد.



وی افزود: بسیاری از بزرگان صاحبنظر هستند اما تحولی در روند علمی ایجاد نکرده اند اما شیخ اعظم در حالی که صاحبنظر بود توانست تحولی در علوم اسلامی به خصوص فقه ایجاد کند.



معاون مدرسه خاتم الاوصیاء با بیان اینکه نسب او به جابربن عبدالله انصاری می‌رسد به مراسم بزرگداشت این عالم فقید اشاره کرد و افزود: این مراسم روز پنج‌شنبه هفته جاری در مدرسه خاتم الاوصیاء برگزار خواهد شد.



برنامه‌های مراسم نکوداشت



وی ابراز داشت: در این مراسم که دومین نشست علمی نکوداشت شیخ اعظم است حجج اسلام علیدوست، منذرحکیم، حکمت نیا، مبلغی و ... به سخنرانی می‌پردازند.



آزادمنش تأکید کرد: در این مراسم ابعاد فقهی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و ... آن مرحوم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.