3 سوداگر مرگ در اردبیل به دار مجازات آویخته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته قضایی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: امسال دستگاه قضایی در برخورد با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر عزم جدی و قاطع دارد و اعدام این قاچاقچیان هشدار به سوداگرام مرگ در استان است.

وی همچنین از دستگیری یک قاچاقچی دانه درشت موادمخدر در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: امروز مبارزه با پدیده شوم اعتیاد و موادمخدر، دفاع از حیثیت انسانی و مقدس تر از دفاع از مرزهای خاکی کشور است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش رسانه های گروهی بویژه صدا و سیما در بسترسازی و تهییج افکار عمومی و تشدید انزجار مردم نسبت به سوداگران مرگ و ارتقا بصیرت در مقابله و پیشگیری از اعتیاد در جامعه افزود: رسانه ها باید نقش خود را در جنک نرم بیش از پیش ایفا نمایند.

وی یادآور شد: امروز مهمترین دغدغه و مطالبه آحاد جامعه، مبارزه جدی و ریشه کنی بلای خانمان سوز اعتیاد به عنوان مادر جرائم است.

رضایی با ارائه آماری از رابطه مستقیم جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی با موادمخدر و اعتیاد ابراز داشت: هدف اصلی دشمنان در ترویج موادمخدر در کشور، نشانه گرفتن اراده و هویت افراد جامعه بخصوص جوانان است و باید در این زمینه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مستمری صورت گیرد.

رئیس شورای عالی قضایی استان در پایان تلاش استکبار جهانی در ترویج مواد مخدر در ایران را نمونه بارز ناتوی فرهنگی خواند و خاطر نشان کرد: مبارزه با این پدیده و پاسداری از حیثیت انسانی در شرایط کنونی وظیفه عمومی و همگانی است.