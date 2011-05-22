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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

3 سوداگر مرگ در اردبیل به دار مجازات آویخته می شوند

3 سوداگر مرگ در اردبیل به دار مجازات آویخته می شوند

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان اردبیل از اجرای حکم اعدام سه نفر از قاچاقچیان دانه درشت مواد مخدر در اردبیل طی آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته قضایی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: امسال دستگاه قضایی در برخورد با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر عزم جدی و قاطع دارد و اعدام این قاچاقچیان هشدار به سوداگرام مرگ در استان است.

وی همچنین از دستگیری یک قاچاقچی دانه درشت موادمخدر در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: امروز مبارزه با پدیده شوم اعتیاد و موادمخدر، دفاع از حیثیت انسانی و مقدس تر از دفاع از مرزهای خاکی کشور است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش رسانه های گروهی بویژه صدا و سیما در بسترسازی و تهییج افکار عمومی و تشدید انزجار مردم نسبت به سوداگران مرگ و ارتقا بصیرت در مقابله و پیشگیری از اعتیاد در جامعه افزود: رسانه ها باید نقش خود را در جنک نرم بیش از پیش ایفا نمایند.

وی یادآور شد: امروز مهمترین دغدغه و مطالبه آحاد جامعه، مبارزه جدی و ریشه کنی بلای خانمان سوز اعتیاد به عنوان مادر جرائم است.

رضایی با ارائه آماری از رابطه مستقیم جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی با موادمخدر و اعتیاد ابراز داشت: هدف اصلی دشمنان در ترویج موادمخدر در کشور، نشانه گرفتن اراده و هویت افراد جامعه بخصوص جوانان است و باید در این زمینه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مستمری صورت گیرد.

رئیس شورای عالی قضایی استان در پایان تلاش استکبار جهانی در ترویج مواد مخدر در ایران را نمونه بارز ناتوی فرهنگی خواند و خاطر نشان کرد: مبارزه با این پدیده و پاسداری از حیثیت انسانی در شرایط کنونی وظیفه عمومی و همگانی است.

کد مطلب 1318261

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