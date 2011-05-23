پرونده قضایی تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز به جریان افتاد

این مقام مسئول در دادگستری آذربایجان شرقی که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار مهر گفت: شعبه 112 دادگاه عمومی و جزایی تبریز از مدتی قبل شکایت شکات را اخذ می کند تا در اسرع وقت توصیف عمل کیفر خواست دادسرای تبریز علیه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان این شهر را آغاز و رسیدگی نهایی به این پرونده را انجام دهد.

وی افزود: عناوین اتهام در کیفر خواست صادره توسط دادسرای تبریز از کلاهبرداری تا خیانت در امانت است اما این توصیف عمل برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی کند و دادگاه مستقل است.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی آذربایجان شرقی افزود: تا زمانی که حکم نهایی دادگاه منتشر نشده از نظر قانونی ارائه جزئیات بیشتر درباره این پرونده امکان پذیر نیست ولی ممکن است موارد اتهامی در جریان رسیدگی به پرونده تغییر کند.

وی با بیان اینکه در پرونده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز چند صد نفر شاکی دارد، گفت: بدیهی است پرونده‌ای با این حجم و گسترده‌ای نیاز به اقدامات کارشناسی، دقت و زمان بیشتر برای رسیدگی دارد.

این مقام مسئول افزود: به تمامی شکات این پرونده اطمینان داده می‌شود که رسیدگی با سرعت و دقت در حال انجام است و نتایج نیز به تدریج در اختیار شکات قرار می‌گیرد.

گفتنی است، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز شش هزار نفر عضو دارد.

یادآور می شود، طی سالیان اخیر برخی از شرکتهای تعاونی مسکن تبریز به دلیل تخلفات گسترده هیئت مدیره، مشکلاتی را برای اعضاء و تشکیلات قضایی استان به وجود آورده اند.