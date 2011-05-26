به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری رسمی از بزرگ‌ترین و مهمترین طرح انتقال آب کشور در حضور رئیس جمهور که یکی از پیچیده‌ترین طرح‌ها در نوع خود در خاورمیانه محسوب می‌شود ذائقه مردم قم پس از انتظار طولانی شیرین شد.



بزرگترین و پیچیده‌ترین طرح انتقال آب کشور که از آرزو‌های تاریخی علما و مردم مومن و انقلابی شهر قم بود صبح امروز (پنج شنبه) با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد.



ایده اولیه این طرح از سالیان دور از سوی علمای بزرگواری همچون آیت الله بروجردی و آیت الله اشرفی اصفهانی مبنی بر انتقال آب از سرشاخه‌های دز مطرح بوده و بالاخره از سال ۸۰ عملیات اجرایی آن آغاز و با توجه ویژه دولت‌های نهم و دهم به بهره برداری رسید.



طول مسیر انتقال آب در این طرح بیش از ۲۷۰ کیلومتر است که ۱۸۰ کیلومتر این خط انتقال با لوله گذاری اجرا شده و ظرفیت انتقال آن در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه است که با بهره برداری کامل تا پایان سال ۹۱ به ۱۰ برابر افزایش می‌یابد.



مجموع اعتبارات این طرح بیش از یک هزار و صد میلیارد تومان بوده و سالانه ۱۸۱ میلیون متر مکعب ظرفیت آبرسانی دارد که ۱۰ شهر از جمله شهر قم، خوانسار، گلپایگان، خمین، محلات، نیمور، دلیجان، سلفچکان و ساوه و بیش از ۱۰۰ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد.



برای اجرای این طرح انتقال آب ۴ سد انحرافی چشمه سردار، دره لکو، دره دزدان و دره دایی ایجاد شده و این ۴ سد با ۴ تونل به یکدیگر پیوند خورده و آب را به تونل بزرگ ۳۶ هزار متری انوج به قمرود و سدهای گلپایگان و کوچری رسانده و از آنجا به خط انتقال آب به شهرهای تحت پوشش منتقل می‌کند.



ظرفیت جمع آوری آب این طرح ۲۳ متر مکعب بر ثانیه از دو حوزه آبریز سرشاخه‌های دز در استان لرستان و حوزه آبریز قمرود در استان‌های اصفهان، مرکزی و قم است گفتنی است بیشترین میزان آبی که از سد کرج به تهران منتقل می‌شود ۱۱ متر مکعب بر ثانیه است.



ضرورت انتقال آب به شهرهای مرکزی ایران ناشی از افزایش و تمرکز جمعیت در این شهر‌ها طی چند دهه گذشته فرا‌تر از قابلیت‌های آب قابل دسترسی منطقه بوده و با توجه به اینکه در آینده هیچ گونه منابع آبی دیگری در ایران مرکزی وجود نخواهد داشت تنها راه حل تامین آب شرب شهرهای این بخش انتقال حوزه به حوزه آب است لذا جبران کسری آب در شهرهای این مسیر کمک به آبخوان ایران مرکزی، ارتقاء کیفیت آب شهرهای هدف و ایجاد اشتغال از جمله اهداف اجرای این طرح هستند.