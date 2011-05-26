طرح دورکاری در استانداری هرمزگان از هفته آینده اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سالاری ظهر پنجشنبه در جلسه برنامه ریزی روند اجرای این طرح در استانداری هرمزگان اظهار داشت: پس ازتصویب طرح دورکاری در دستور کار استانداری هرمزگان قرار گرفت و زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح نیز فراهم شد.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده کارمندان متقاضی که ثبت نام کرده بودند می توانند از هفته آینده از این طرح استفاده کنند.

معاون استاندار با بر شمردن ویژگی های افرادی که می توانند دورکاری انجام دهند، تصریح کرد: افراد کارآمد، مسئولیت پذیر، امانتدار و آگاه به مسئله می توانند دورکاری انجام دهند.

وی تاکید کرد: مشاغل و دستگاه های عملیاتی مانند بیمارستانها و اورژانس مشمول دور کاری نمی شوند.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه دورکاری با عقد تفاهم نامه بین مدیر و کارمند اجرایی می شود، تصریح کرد: در این طرح کار و زمانی مشخص بین مدیر و کارمند تعیین می شود و در پایان مهلت، کار انجام شده توسط کارمند ارائه می شود.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری با بیان اینکه برخی ازکارمندان به جای کارآیی به دستگاههای اجرایی ضرر می رسانند، گفت: در طرح دورکاری تغییر رویکرد از وقت مزدی به کارمزدی صورت می گیرد که موجب تحولی شگرف در سیستم اداری می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال گذشته اجرای طرح تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه ماه های تیر، مرداد و شهریور، صرفه جویی 20 درصدی انرژی را به دنبال داشت.

سالاری افزود: هزینه های صرفه جویی شده در دستگاه های دولتی بابت دورکاری محاسبه می شود و به عنوان کارانه به کارمندان دستگاههای اجرایی پرداخت می شود.

اجرای طرح دورکاری در دستگاه های اجرایی هرمزگان اولویت سال 90

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان اجرای طرح دورکاری در دستگاههای اجرایی استان را از اولویتهای کاری معاونت تحت مدیریت خود را در سال 90 اعلام کرد.

سالاری اظهار داشت: بر اساس برنامه دولت تا پایان سال 90 باید 40 درصد از مشاغل برخی از کارکنان به صورت دورکاری انجام شود، این طرح به صورت جدی در دستگاههای اجرایی استان هرمزگان در حال انجام است.

وی افزود: یکی از الزامات اصلاح نظام اداری، الکترونیکی کردن کارهاست که از سالها پیش با طرح مسئله، فرهنگ‌سازی و آموزش آغاز شده و از جمله روش‌های آن دورکاری است.

امکانات لازم برای دورکاری

سالاری بیان کرد: با توسعه اینترنت و اینترانت زیر ساختهای لازم برای انجام دورکاری فراهم شده و امکانات لازم در اختیار فرد دورکار قرار می گیرد.

حقوق و مزایای کارکنان دورکاری

وی در مورد حقوق افراد دورکار اظهارداشت: در آئین نامه دورکاری و ابلاغیه معاونت توسعه آمده است کارکنانی که کارشان را به روش دورکاری انجام می دهند، نباید حقوق و مزایای دریافتی آنها نسبت به قبل از دورکارشدن کاهش پیدا کند.

معاون استاندار هرمزگان گفت: در مورد نحوه محاسبه هزینه های جانبی در نتیجه اجرایی دورکاری تصریح کرد: دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات در اختیار هزینه های جاری مثل آب، برق، تلفن، اینترنت یا هر هزینه دیگری که احتمالا به کارمند در نتیجه دورکاری تحمیل می شود را محاسبه و پرداخت می کنند.