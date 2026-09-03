https://mehrnews.com/x3cY49 ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸ کد مطلب 6936594 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸ وداع با پیکر دو شهید هوا فضای سپاه استان کرمانشاه کرمانشاه - عصر پنجشنبه وداع با پیکر مطهر دو شهید هوا فضای سپاه استان کرمانشاه در معراج شهدا برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6936594 کپی شد مطالب مرتبط جزئیات مراسم تشییع ۴ شهید هوافضای کرمانشاه اعلام شد ۴ رزمنده هوافضای سپاه در کرمانشاه به شهادت رسیدند پیکر شهید شکیبافر از شهدای هوا فضای سپاه استان کرمانشاه تشییع پیکر دو شهید هوا فضای سپاه در کرمانشاه برچسبها شهید هوافضای سپاه پاسداران کرمانشاه
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