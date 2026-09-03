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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

وداع با پیکر دو شهید هوا فضای سپاه استان کرمانشاه

وداع با پیکر دو شهید هوا فضای سپاه استان کرمانشاه

کرمانشاه - عصر پنجشنبه وداع با پیکر مطهر دو شهید هوا فضای سپاه استان کرمانشاه در معراج شهدا برگزار شد.

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کد مطلب 6936594

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