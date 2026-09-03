محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی استان در روزهای پیش رو اظهار کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه، علاوه بر افزایش رطوبت و شرجی، پدیده مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب غربی استان رخ خواهد داد.
وی افزود: انتظار نمیرود تا روز دوشنبه تغییر محسوسی در دمای سطح استان رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص دمای هوای شبانهروز گذشته در استان گفت: در شبانهروز گذشته، امیدیه با ۴۴.۷ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۶.۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در همین بازه زمانی، اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۵.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.
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