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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه در خوزستان از امشب پیش‌بینی می‌شود

افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه در خوزستان از امشب پیش‌بینی می‌شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از اواخر وقت امروز، جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در نیمه جنوبی، بخش‌های غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان در روزهای پیش رو اظهار کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه، علاوه بر افزایش رطوبت و شرجی، پدیده مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب غربی استان رخ خواهد داد.

وی افزود: انتظار نمی‌رود تا روز دوشنبه تغییر محسوسی در دمای سطح استان رخ دهد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص دمای هوای شبانه‌روز گذشته در استان گفت: در شبانه‌روز گذشته، امیدیه با ۴۴.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۶.۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در همین بازه زمانی، اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۵.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6936592

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