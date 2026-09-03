امکان ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا اورنگی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی افزود: امکان ورود موقت مواد اولیه با هدف تولید و صادرات در مقررات گمرکی کشور پیش‌بینی شده و واحدهای تولیدی که صادرات محورند و سایر فعالان اقتصادی واجد شرایط می‌توانند با انعقاد قرارداد با واحد تولیدی و اخذ مجوزهای لازم از گمرک، مواد اولیه موردنیاز را به صورت ورود موقت وارد کرده، پس از انجام فرآیند تولید، محصول نهایی را صادر کنند.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران تصریح کرد: در خصوص برخی مواد و محصولات موردنیاز بخش کشاورزی که فرآیند تصمیم‌گیری به صورت کمیته‌ای و با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و در مابقی موارد مجوز ورود موقت با هماهنگی گمرک ایران صادر خواهد شد.

وی از تفویض بخشی از اختیارات گمرکی به گمرکات استان‌ها خبر داد و اضافه کرد: بسیاری از گمرکات استان‌ها، از جمله گمرکات استان آذربایجان غربی که از استان‌های مهم در حوزه تجارت و صادرات کشور به شمار می‌رود، از اختیارات لازم برای انجام امور مربوط به ورود قطعی کالا برخوردارند.

وی با تاکید بر نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حفظ جریان تولید و تجارت کشور گفت: گمرک خود را متعهد به حفظ و تقویت جریان تجارت و صادرات می‌داند و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری با بخش خصوصی، موانع و هزینه‌های فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی کاهش یابد.

اورنگی با اشاره به مشکلات فعالیت صادرکنندگان در مرزها اظهار کرد: ما به‌خوبی می‌دانیم کامیون‌های صادراتی چگونه در پشت مرزها منتظر می‌مانند و فعالان اقتصادی برای رساندن کالا به بازارهای هدف چه تلاش و هزینه‌ای متحمل می‌شوند.

وی تاکید کرد: گمرک خود را متعهد به حفظ و تقویت جریان تجارت و صادرات می‌داند و در کنار آن، از فعالان اقتصادی نیز انتظار داریم در عبور از شرایط دشوار و البته موقت کنونی، به همکاری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی ادامه دهند.

اورنگی با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی در تجارت مرزی کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اختیارات لازم برای تسهیل فرآیندهای گمرکی به گمرکات استان‌ها تفویض شده و فعالان اقتصادی آذربایجان‌ غربی نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وی افزود: تولیدکنندگان در صورت مواجهه با دغدغه‌ های مالی در فرآیند واردات قطعی کالا می‌توانند از ظرفیت ضمانت‌نامه استفاده کنند تا تأمین مالی و فرآیند ترخیص با سهولت بیشتری انجام شود. اورنگی یکی دیگر از ظرفیت‌های حمایتی گمرک را استرداد حقوق ورودی عنوان کرد و گفت: در خصوص کالاهایی که به‌صورت قطعی وارد کشور شده و در تولید محصولات صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، امکان درخواست استرداد حقوق ورودی پرداخت‌شده، در چارچوب مهلت‌ها و مقررات تعیین‌شده، وجود دارد.

وی افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند با ارائه درخواست و مستندات لازم، از این ظرفیت قانونی استفاده کنند تا پس از بررسی، حقوق ورودی پرداخت‌شده مطابق مقررات به آنها مسترد شود.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران افزود: ارزشمند ترین سرمایه کشور، سرمایه انسانی است و تولید کنندگان و کارآفرینانی که با وجود دشواری‌های موجود همچنان فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در حفظ این سرمایه و استمرار جریان تولید و صادرات دارند.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شرایط تجارت خارجی کشور به سمت ثبات بیشتر حرکت کند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، فعالیت خود را با هزینه و موانع کمتری ادامه دهند.