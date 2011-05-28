بیماران مزمن ریوی ورزش را در برنامه های روزانه خود بگنجانند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا مدنی افزود: ‌فعالیت جسمانی منظم موثرترین راه برای حفظ کردن و ارتقاء ظرفیت عملکردی در سالمندان است.

وی اظهار داشت:‌ با ورزش منظم، نیاز به استفاده از داروهای پایین آورنده فشار خون کاهش پیدا می کند به نحوی که انجام ورزشهای مداوم در بیمارانی که قبلا دچار سکته قلبی شده اند موجب بهبود عملکرد جسمانی، کاهش مرگ ومیر، بهبود کیفیت زندگی و کاهش احتمال سکته مجدد می شود.

مدنی در ارتباط با فواید ورزش در مبتلایان به پوکی استخوان گفت: افزایش قدرت عضلانی و کاهش احتمال افتادن و شکستگی، افزایش ظرفیت هوازی و کاهش احتمال خطا در قدم برداشتن و شکستگی، افزایش انعطاف پذیری و تعادل و کاهش احتمال افتادن، بهبود وضعیت تعادلی، افزایش قدرت عضلات اکستانسور مهره ها و همچنین ترس از افتادن را کم می کند و فرد زمین گیر نمی شود.

وی با اشاره به اینکه ورزش می تواند درصد چربی بدن را کاهش دهد، افزود: ورزش در افزایش قدرت عضلانی، بهبود حرکت مفصلی،‌ کاهش درد و بهبود توان عملکردی مبتلایان به آرتروز کمک زیادی می کند.

این متخصص پزشکی ورزشی، به بیماران مزمن ریه توصیه کرد ورزش را در برنامه های روزانه خود بگنجانند زیرا این کار باعث کاهش احساس تنگی نفس، افزایش قدرت عضلات تنفسی، افزایش استقامت عضلات تنفسی، افزایش تحمل نسبت به فعالیتهای جسمانی، افزایش مقاومت در حملات حاد تنگی نفس در بیماری و بهبود کیفیت زندگی می شود.