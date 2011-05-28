به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که با هدف تعامل میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق نظام اداری الکترونیکی و معرفی آخرین دستاوردهای کاربردی نظام اداری الکترونیکی در داخل و خارج از کشور تیرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود، اهدافی همچون تبادل نظر درباره تحقق بندهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه، نقش فناوری اطلاعات و نظام اداری الکترونیکی در تحقق اصل 44 قانون اساسی، معرفی توانمندی های داخلی و خارجی در زمینه خدمات رسانی الکترونیکی و نیز ارائه جدید ترین نرم افزارهای تخصصی عملیاتی را دنبال می کند.

تبادل نظر درباره استفاده از بستر شبکه دولت در تعاملات فراسازمانی و بررسی و چالشها و موانع فراروی تحقق نظام اداری الکترونیکی از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس اعلام شده است.

آخرین زمان ارسال مقالات به این کنفرانس تا تاریخ 20 خردادماه جاری اعلام شده و محورهای مقالات آن شامل استانداردهای خدمات الکترونیکی، نظام اداری همراه (m-governance)، نظام اداری الکترونیکی و دورکاری و نظام اداری الکترونیکی و تحول اداری است.

برای بهینه ‌سازی نتایج این کنفرانس، کارگروههای تخصصی استانداردسازی و امنیت، مدیریت خدمات الکترونیکی، نظام اداری همراه و زیرساخت، اتوماسیون اداری و ERP و معماری سازمانی و دورکاری در کمیته علمی تشکیل و مقالات در قالب پنل های تخصصی ارائه خواهد شد.

2 کارگاه تخصصی بهینه سازی وبگاه های سازمانی برای موتورهای جستجو SEO و مدیریت امنیت اطلاعات ISMS نیز برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان گواهی آموزشی از طرف جهاد دانشگاهی شریف اعطا خواهد شد.