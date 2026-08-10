به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان گلستان، دمای هوا در مناطق مختلف استان طی شبانهروز گذشته نوسان قابل توجهی داشته است.
در این مدت، آققلا با ثبت دمای ۴۲.۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان گزارش شد و پس از آن، اینچهبرون با ۴۰.۸ درجه و پارک ملی گلستان در تنگراه با ۴۰.۳ درجه سانتیگراد، در رده نقاط گرم استان قرار گرفتند.
همچنین انبارالوم دمای ۳۹.۱ درجه، گنبدکاووس ۳۸.۴ درجه و گرگان، کلاله و مینودشت هر کدام ۳۷.۳ درجه سانتیگراد را تجربه کردند.
در مقابل، پارک ملی گلستان با ثبت کمینه دمای ۱۷.۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بود و پس از آن علیآباد با ۲۱.۹ درجه و کلاله با ۲۲.۲ درجه سانتیگراد کمترین دما را به ثبت رساندند.
بر اساس این گزارش، دمای هوای گرگان نیز در شبانهروز گذشته بین ۲۴.۵ تا ۳۷.۳ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
همچنین بیشینه دما در مراوهتپه ۳۵.۳ درجه، مینودشت ۳۷.۳ درجه، هاشمآباد ۳۶.۱ درجه، بندرترکمن ۳۴.۳ درجه، بندرگز ۳۶.۲ درجه و کارکنده ۳۵.۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
در درازنو نیز کمینه دمای ۱۲.۱ درجه سانتیگراد ثبت شد که از جمله پایینترین دماهای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان در این بازه زمانی به شمار میرود.
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