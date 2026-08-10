به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر دوشنبه در دیدار با مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی و جمعی از مدیران این مجموعه، اظهار کرد: مراکز علمی و فکری نباید فعالیت خود را صرفاً به حوزههای تخصصی محدود کنند، بلکه باید بتوانند داشتههای علمی، تاریخی و دینی را برای پاسخگویی به نیازها و مسائل امروز جامعه به کار گیرند.
وی افزود: مجامع علمی و فکری باید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، برای مسائل روز جامعه راهکار ارائه دهند و میان میراث علمی و فکری و نیازهای امروز ارتباط برقرار کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال فکری و علمی مراکز تخصصی، گفت: حوزه علوم عقلی، خرد و اندیشه از حوزههای ارزشمند است و استقلال فکری و علمی این مراکز میتواند در افزایش اثرگذاری آنها در جامعه نقش داشته باشد.
محمدزاده با اشاره به ضرورت تغییر در شیوه برگزاری برنامههای علمی و فرهنگی ادامه داد: نمیتوان رویدادهای امروز را با همان رویکردها و قالبهایی برگزار کرد که در دهههای ۶۰ و ۷۰ مورد استفاده قرار میگرفت.
وی خاطرنشان کرد: باید از داشتههای تاریخی، دینی و علمی خود، ترجمانی متناسب با شرایط امروز ارائه کنیم و برنامهها را بر اساس مسائل و نیازهای جدید جامعه طراحی کنیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر توجه به مخاطبان در طراحی برنامههای علمی و فرهنگی گفت: اگر مخاطبان این برنامهها صرفاً به فیلسوفان، متخصصان و تاریخنگاران محدود شوند، بخش مهمی از ظرفیت اثرگذاری آنها در جامعه نادیده گرفته خواهد شد.
وی بر ضرورت تقویت گفتمان فلسفه و علوم عقلی با رویکرد آزاداندیشی تأکید کرد و افزود: ایجاد بستر برای گفتوگوی آزاد و علمی میتواند به تقویت اندیشهورزی و استفاده بیشتر جامعه از ظرفیتهای علوم عقلی کمک کند.
محمدزاده همچنین از آمادگی مدیریت استان برای حمایت از فعالیتهای مرتبط با فلسفه و علوم عقلی در تبریز خبر داد و اظهار کرد: در صورت ارائه برنامههای مشخص، هدفمند و قابل اجرا، میتوان از ظرفیت دستگاههای اجرایی و مجموعههای مختلف استان برای پشتیبانی از این برنامهها استفاده کرد.
وی تأکید کرد: همکاری میان مجموعههای علمی و مدیریت استان میتواند زمینه اجرای برنامههای علمی و فرهنگی متناسب با نیازهای جامعه را فراهم کند.
در این دیدار، محمدباقر خراسانی، مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی نیز گزارشی از برخی فعالیتهای این مجموعه در حوزه فلسفه و علوم عقلی ارائه کرد و گفت: برگزاری نشستهای علمی و آزاداندیشی و برنامههای پژوهشی از جمله فعالیتهای این مجموعه است.
وی با اشاره به ضرورت گسترش مباحث فلسفه و علوم عقلی در جامعه افزود: ایجاد زمینه برای گفتوگوی علمی و طرح دیدگاههای مختلف میتواند به توسعه این مباحث و ارتباط بیشتر آنها با جامعه کمک کند.
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