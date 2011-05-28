3700 واحد مسکن مهر در استان سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه با حضور دکتر محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری و مسئولان استان سمنان 3 هزار و 700 واحد مسکونی مهر در سطح استان سمنان به بهره برداری رسید.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در جریان این افتتاح از یک واحد مسکونی بازدید کرد و کلید آن را به شکل نمادین به صاحب آن مسکن اعطا کرد.

این واحدها با زیربنای بین 60 تا 90 مترمربع در شهرهای سمنان ، دامغان، شاهرود و گرمسار احداث شده است و برای ساخت آنها یک هزار و 110 میلیارد ریال هزینه شده است.

بیش از یک هزار و 700 واحد در شهر سمنان، 600 واحد در شاهرود، 550 واحد در دامغان و 500 واحد در گرمسار به بهره برداری رسیده است.

قبل از افتتاح رسمی این واحدها بیش از 500 خانوار تاکنون در واحدهای مسکونی مهر احداثی در استان سمنان اسکان یافته اند.

