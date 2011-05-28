به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد، شبکه‌های رادیویی مطابق با مأموریت‌ها و رویکردهای مشخص برنامه‌های برگزیده را به روی آنتن می‌برند.

رادیو فرهنگ 450 دقیقه، رادیو ایران 950 دقیقه، رادیو معارف 1255 دقیقه، رادیو گفتگو 390 دقیقه، رادیو قرآن 210 دقیقه، رادیو سلامت 180 دقیقه، رادیو صدای آشنا 25 دقیقه، رادیو جوان 1140 دقیقه، رادیو تهران 1230 دقیقه، رادیو البرز 360 دقیقه، اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا 120 دقیقه، مرکز هنرهای نمایشی رادیو 100 دقیقه، رادیو ورزش 455 دقیقه، رادیو اینترنتی ایران صدا 180 دقیقه و رادیو پیام 170 دقیقه برنامه ویژه 14 و 15 خرداد ماه پخش می‌شود.