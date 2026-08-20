مسجد، مدرسه و محله باید در مدیریت اجتماعی به یکدیگر متصل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر پنج شنبه در اجلاسیه روز جهانی مسجد و همایش مدیریت محلهمحور در همدان اظهار کرد: جنگهای امروز تنها به عرصه نظامی محدود نمیشود بلکه دشمن از ابزارهایی مانند تحریم اقتصادی و جنگ رسانهای و خبری برای فشار بر مردم استفاده میکند.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با بهرهگیری از پیامها و مواضع سیاسی فضای جامعه را ملتهب و افکار عمومی را دچار آشفتگی کند و کشور در جبهه اقتصادی با فشار آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه مواجه است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل داخلی مشکلات اقتصادی گفت: بخشی از گرانیهای اخیر ناشی از فشارهای جنگی است اما بخشی دیگر به فعالیت افرادی بازمیگردد که به دنبال منافع شخصی هستند و همچنین ضعف عملکرد برخی مدیران که ناخواسته به تشدید این فشارها کمک میکند.
حاجیبابایی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر تقویت ساختارهای کشور اظهار کرد: با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب جبههای جدید و قدرتمند در حوزه قضایی برای مقابله با توطئههای بینالمللی در حال شکلگیری است.
وی همچنین با اشاره به جنگ فرهنگی افزود: دشمن با سازماندهی مشخص جنگ فرهنگی گستردهای را دنبال میکند و تلاش دارد با استفاده از ابزارهای سیاسی و رسانهای میان مردم شکاف ایجاد کند و جامعه را دچار دوگانگی و آشوب کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور با قدرت در برابر این اقدامات ایستادهاند.
حاجیبابایی در ادامه با اشاره به توانمندیهای ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران برای دفاع از اقتدار و منافع خود از ظرفیتهای قانونی و مشروع استفاده میکند و تنگه هرمز امروز به یکی از نمادهای اقتدار کشور تبدیل شده است.
وی افزود: دشمن با وجود برخورداری از حمایت شمار زیادی از کشورها و توان نظامی گسترده نتوانسته است اراده خود را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان نهادهای اجتماعی گفت: مدیریت محلهمحور به مکملهایی نیاز دارد که مسجد و مدرسه از مهمترین آنها هستند.
وی بیان کرد: مدرسه باید به کانون فرهنگی محله تبدیل شود و با مشارکت مسجد، بسیج و معتمدان محله زمینه ارتباط بیشتر دانشآموزان با مسجد و فعالیتهای اجتماعی فراهم شود.
حاجیبابایی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: این سند از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان نقشه راه و نسخه تحول آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته است و باید در برنامهریزیهای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط کنونی پیوند راهبردی میان مسجد، مدرسه و محله ضرورتی انکارناپذیر است و بر همین اساس طرح ساخت ۲۰ مجتمع فرهنگی و آموزشی با عنوان «مدرسه طیبه» در همدان در دست اجرا قرار دارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مجتمعها میتوانند ظرفیت پذیرش دستکم ۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز را داشته باشند و در تقویت زیرساختهای فرهنگی و آموزشی محلات نقشآفرین باشند.
نظر شما