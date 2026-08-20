به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی ظهر پنج شنبه در اجلاسیه روز جهانی مسجد و همایش مدیریت محلهمحور در همدان اظهار کرد: در قالب قرارگاه مسجد اقدامهای متعددی انجام شده و با تدوین آییننامه جدید و شکلگیری گفتمان مشترک زمینه احیای جایگاه مساجد فراهم شده است.
وی افزود: رویکرد اصلی اداره مردمی مساجد است اما مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده هیئت امنا، امام جماعت و پایگاههای مقاومت بسیج قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با تاکید بر ضرورت تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی در کنار هیئت امنای مساجد بیان کرد: این شورا باید با مسئولیت امام جماعت و حضور فعالان فرهنگی، تشکلهای مردمی و ظرفیتهای محلی تشکیل شود تا نظام مسائل هر محله را شناسایی و برای رفع آن برنامهریزی کند.
آیتالله شعبانی موثقی ادامه داد: پس از تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی باید رابطه حقوقی آن با مردم و دستگاههای اجرایی مشخص شود چراکه اگر این شورا اولویتها و مسائل محله را احصا کرد، باید ضمانت لازم برای پذیرش و پیگیری آن از سوی حاکمیت و دستگاههای مسئول وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه محلهمحوری بدون همراهی نهادهای اجرایی محقق نمیشود، گفت: دستگاهها باید در اجرای این طرح ملزم به همکاری باشند تا شورای فرهنگی و اجتماعی مسجد بتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و حاکمیتی مسائل محله را پیگیری و برای رفع آن اقدام کند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با اشاره به فعالیت ۲۷۰ مسجد در شهرستان همدان اظهار کرد: متناسب با این تعداد مسجد باید ۲۷۰ شورای فرهنگی و اجتماعی فعال شکل گیرد تا مدیریت مسائل محله با محوریت مساجد دنبال شود.
وی پایگاههای مقاومت بسیج را یکی از مهمترین و بیبدیلترین ظرفیتها در اجرای مدیریت محلهمحور دانست و افزود: حمایت از فعالیتها و مسائل پایگاههای بسیج اهمیت بالایی دارد زیرا این مجموعهها از ظرفیت انسانی، مردمی و سازمانی مؤثری در سطح محلات برخوردار هستند.
آیتالله شعبانی موثقی همچنین بر ضرورت پیشبینی منابع پایدار برای اداره و فعالیت مساجد تاکید کرد و گفت: هر مسجد میتواند با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری پیشبینیشده برای آن بخشی از منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
وی با تاکید بر نقش مسجد در شناسایی و مدیریت آسیبهای فرهنگی محلات افزود: مسجد باید در شناسایی مسائل و آسیبهای فرهنگی پیشگام باشد و برای رفع آنها برنامه داشته باشد و در حوزه فرهنگ نیز نیازمند تقویت رویکرد مقاومت فرهنگی هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان همدان حمایت از جوانان فعال در مساجد و پایگاههای بسیج را یک مسئولیت مهم دانست و بیان کرد: جوانانی که بدون چشمداشت و دریافت حقوق و مزایا در میدان فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی حضور دارند نیازمند همراهی، توجه و محبت ائمه جماعات هستند.
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