به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید علی عماد در نشست با ائمه جمعه استان زنجان با اشاره به جایگاه مسجد در سیره پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: مسجد در صدر اسلام علاوه بر کارکرد عبادی، کانون شکلگیری علوم، وحدت و همبستگی اجتماعی بود و امروز نیز باید این کارکردها با توجه به شرایط جامعه تقویت شود.
وی افزود: ائمه جمعه و جماعات در این زمینه نقش مهمی دارند و باید تلاش شود مسجد به کانونی برای کاهش اختلافات، تقویت همبستگی و حل مسائل اجتماعی در محلهها تبدیل شود.
حجت الاسلام والمسلمین عماد با قدردانی از عملکرد ائمه جمعه در ایجاد همبستگی اجتماعی گفت: با وجود مشکلات و نقدهای موجود، بخش قابل توجهی از ائمه جمعه در سراسر کشور توانستهاند نقش وحدتآفرین و اجتماعی خود را بهخوبی ایفا کنند.
مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت با تأکید بر ضرورت افزایش تحمل و تقویت گفتوگو در جامعه ادامه داد: بخشهای مطالعاتی، برنامهریزی، پشتیبانی و اجرایی باید در کنار یکدیگر تقویت شوند تا بتوان به راهکارهای بهتر و دقیقتری برای مسائل کشور دست یافت.
وی همچنین با اشاره به مفهوم وفاق و ضرورت گفتوگو درباره الزامات آن اظهار کرد: وفاق و وحدت باید بهصورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد و شاخصهای آن برای جامعه تبیین شود.
حجت الاسلام و المسلمین عماد در ادامه بر فعالسازی ظرفیت مساجد برای مشارکت اجتماعی تأکید کرد و گفت: میتوان با محوریت مسجد و راهبری امام جماعت، ظرفیتهای محلی را برای شناسایی و حل مسائل اجتماعی فعال کرد و این فرایند نیازمند طراحی، برنامهریزی، مدیریت و اجرای دقیق است.
مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت همچنین با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی، از جمله موضوع حجاب، بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر مطالعه و داده تأکید کرد و گفت: مسائل اجتماعی و فرهنگی باید با شناخت دقیق جامعه، گفتوگو و تقسیم کار ملی دنبال شود و از اقدامات غیرکارشناسی پرهیز شود.
حجتالاسلاموالمسلمین عماد با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت، نقش فرهنگسازی و همراهی مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: کاهش ۱۰ درصدی مصرف بنزین میتواند صرفهجویی قابل توجهی ایجاد کند و روحانیت نیز میتواند با دعوت و همراهسازی مردم، در ترویج الگوی صحیح مصرف نقشآفرین باشد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل کشور با همکاری و همافزایی دولت، روحانیت، کارشناسان و سایر نهادهای اجتماعی قابل حل است و باید از این ظرفیتها برای ارائه راهکار و کمک به دولت در حل مسائل کشور استفاده کرد.
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