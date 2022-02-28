جشنواره طنز رادیویی «زیر چتر لبخند» به پایان راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه اولین جشنواره «زیر چتر لبخند» با حضور مدیران رادیو صبا و جمعی از اهالی رادیو امروز دوشنبه نهم اسفندماه در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

حمیدرضا افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا، حسین قرایی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما، شاهید مظفری قائم مقام معاونت صدا، صدیقه اعتماد سعید مدیر رادیو سلامت، علی رضا مقصودی مدیر رادیو جوان، محمد جعفر محمد زاده مدیر رادیو ایران، عباس محبی، منوچهر آذری، مریم جلالی، نسیم رفیعی از جمله مهمانان این مراسم بودند.

افتخاری مدیر رادیو صبا در سخنان کوتاهی با خوشامدگویی به مهمان و حاضران در مراسم بیان کرد: هدف اساسی جشنواره «زیر چتر لبخند» هدف اساسی جمع کردن همه طنز پردازان کشور زیر چتر لبخند است‌.

وی اضافه کرد: هدف ما این بود که چه برنامه‌سازان حرفه‌ای و چه عوامل و برنامه‌سازان آماتور را دور هم جمع کنیم. برای این جشنواره هم از آذر ماه شروع کردیم که حدود ۳۸۴ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید.

مدیر رادیو صبا با اشاره به آثار رسیده به جشنواره اعلام کرد: بیش از ۲۰۰ اثر مردمی و بیش از صد اثر حرفه‌ای در میان آثار بود. ما امیدواریم دومین دوره این جشنواره را هم بتوانیم در سال آینده در دهه ولایت شروع کنیم و اختتامیه را در هفته وحدت داشته باشیم که فرصت مناسبی برای تولید آثار باشد.

افتخاری در پایان با طلب مشارکت از مخاطبان رادیو عنوان کرد: ما به کمک مخاطبان نیاز داریم که نظراتشان را با ما به اشتراک بگذارند و بگویند از شبکه چه می‌خواهند، از نهادها و مدیران بالادستی نیز این حمایت را می‌خواهیم و ان‌شالله کمک کنند.

در ادامه این برنامه برگزیدگان جشنواره معرفی شدند.