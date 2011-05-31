به گزارش خبرنگار مهر، جلیل سالاری در مراسم اختتامیه نخستین همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت با بیان اینکه متنوع سازی سبد سوخت خودروها را یکی دیگر از طرحهای در دست اجرای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، گفت: به زودی بنزین متانولی در قالب بنزین E5 به سبد سوخت خودرها وارد می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به ساخت و راه اندازی یکهزار و 650 جایگاه CNG در استانهای مختلف کشور، تصریح کرد: این در حالی است که در حال حاضر افزایش تعداد جایگاههای CNG تا سقف دو هزار و 500 جایگاه در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه افزایش سهم CNG در سبد سوخت منجر به کاهش 15 تا 17 میلیون لیتری مصرف بنزین کشور شده است، تاکید کرد: با ساخت جایگاههای جدید CNG امکان کاهش بیشتر مصرف بنزین کشور فراهم می شود.

به گزارش مهر، از سالهای گذشته تاکنون طرحی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در حال انجام بوده که قرار است حداقل معادل پنج درصد بنزین مصرفی خودروهای کشور اتانول سوختی به عنوان یک انرژی پاک تولید شود.

بر این اساس باید امکان تولید روزانه 3.5 میلیون لیتر اتانول سوختی فراهم شود که تاکنون اهواز به عنوان شهر پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است.

با اجرای این طرح آزمایشی در اهواز امکان تبدیل بخشی از پسماند مجتمع های نیشکر استان خوزستان به اتانول سوختی تا سال 1391 فراهم می شود که در این صورت برای اولین بار بنزین E5 به بازار سوخت خودروهای ایرانی عرضه خواهد شد.

پیشتر نیز پیروز پروین رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اتانول با اشاره به سهم 0.1 درصدی ایران در تولید بیواتانول دنیا، از مرتفع شدن بخشی از نیاز بنزین کشور با تولید بنزین اتانول دار خبر داده و به مهر گفته بود: مسئولان با مطرح شدن تحریم بنزین طرح تولید بنزین اتانول دار را جدی می گیرند.

کاهش بخارات بنزین در انبارهای نفت

وی با اعلام اینکه برای مدیریت مصرف سوخت مایع در صنایع کوچک و عمده یک سامانه سوخت تحت عنوان تجارت آسان راه اندازی شده است، بیان کرد: با راه اندازی این سامانه امکان مدیریت و عرضه سوخت به تمامی مبادی مصرف حتی در نقاط دور افتاده، ماشین آلات کشاورزی و چاههای آب فراهم شده است.

سالاری در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی جمع آوری بخارات بنزین در سه انبار بزرگ فرآورده های نفتی کشور، توضیح داد: با راه اندازی کامل این طرح امکان جمع آوری بخارات بنزین از طریق طرح کهاب فراهم می شود.



مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه هم اکنون برای انتقال پدار روزانه 230 میلیون لیتر فرآورده های مختلف نفتی 14 هزار کیلومتر خط لوله و 11 میلیارد بشکه ظرفیت ذخیره سازی ایجاد شده است، گفت: علاوه بر انتقال سوخت در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 15 میلیون لیتر فرآورده های ویژه نفتی در سطح کشور توزیع می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ظرفیت پالایش روزانه یک میلیون و 700 هزار لیتر نفت خام در پالایشگاههای کشور فراهم شده است، تصریح کرد: با ساخت و توسعه پالایشگاههای جدید این ظرفیت افزایش قابل توجه ای پیدا می کند.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع مالی و امکانات برای توسعه صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور، اظهار داشت: از سوی دیگر به منظور انتقال بهینه و مدیریت مصرف سوخت از سالهای گذشته سامانه هوشمند سوخت راه اندازی شده است.

وی با اعلام اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای 19 ملیون خودرو شخصی، عمومی و موتورسیکلت کارت هوشمند سوخت صادر شده است، بیان کرد: از سوی دیگر با اجرای این قانون به طور متوسط امکان عرضه و توزیع 46 میلیون لیتر فرآورده نفتی با کارت هوشمند سوخت فراهم شده است.