به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پی حمله به انبارهای نفت در استان‌های تهران و البرز و خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در شامگاه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، چهار نفر از کارکنان این شرکت در حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند.

در این اطلاعیه آمده است این حمله با هدف وارد کردن خسارت به زیرساخت‌های توزیع سوخت و ایجاد اختلال در عرضه روزانه بنزین مورد نیاز مردم انجام شده است.

شرکت ملی پخش اعلام کرد با وجود خسارت‌های وارد شده، با اتکا به ذخایر راهبردی، فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و اجرای تمهیدات از پیش پیش‌بینی شده، تأمین سوخت در کشور تحت کنترل است و نگرانی درباره پایداری عرضه وجود ندارد.

بر اساس این اطلاعیه، به منظور حفظ تعادل در مصرف و اطمینان از دسترسی همگانی تا زمان بازگشت کامل ظرفیت توزیع، به طور مقطعی در برخی مناطق متاثر از این حمله محدودیت‌هایی در سقف سوخت‌گیری اعمال می‌شود.

در ادامه از شهروندان درخواست شده است از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و برای سوخت‌گیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

همچنین با توجه به ظرفیت مناسب عرضه CNG، به دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز توصیه شده است برای جلوگیری از ازدحام در جایگاه‌های بنزین، سوخت‌گیری خود را از طریق جایگاه‌های CNG انجام دهند.