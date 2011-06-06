70 درصد شرکت تک ریس زنجان در آتش سوخت

حمید رضا یاختی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هنوز علت اصلی آتش سوزی در شرکت تک ریس مشخص نشده است، افزود: علت آتش سوزی شرکت تک ریس تا چند روز آینده مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه ساعت 21 و 44 دقیقه روز 14 خردادماه، خبر آتشسوزی شرکت تکریس زنجان که در 6 کیلومتری جاده قدیم زنجان ـ تهران واقع شده است به سامانه این سازمان اطلاع داده شد ادامه داد: اولین اکیپ آتشنشانی زنجان تنها بعد از چند ددقیقه به محل حادثه رسید امام با توجه به گسترده گی شعاع آتش به نظر می رسید به سازمان آتش نشانی دیر اطلاع داده شده بود.
یاختی فرد از عدم وجود هرگونه خسارت جانی در این آتش سوزی خبر داد و افزود: متأسفانه علیرغم تلاش 9 ساعته مأموران آتشنشانی، سانحه مذکور باعث شد تا 70 درصد از کل مجموعه بر اثر آتشسوزی از بین برود در ضمن کار لکهگیری این حادثه نیز تا ساعت 19 شامگاه یکشنبه 15 خرداد ادامه داشت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی زنجان با بیان اینکه آتش سوزی تک ریس زنجان در طی 20 سال گذشته بی سابقه بوده افزود: برای امدادرسانی به این حادثه آتش سوزی کلیه واحدهای این اداره کل به محل آتش سوزی اعزام شدند.
نظر شما