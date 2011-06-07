توضیحات اورژانس تهران در مورد مرگ کودک یکساله در امامزاده داود

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس تهران در واکنش به انتشار خبری در خصوص مرگ کودک یکساله به خاطر دیر رسیدن اورژانس به محل حادثه، اعلام کرد: در ساعت 13:11 دقیقه روز جمعه 13 خرداد طی تماسی به اورژانس منطقه 529 سولقان بلافاصله یک کد اورژانس از منطقه به محل حادثه (امامزاده داود) اعزام شد که با توجه به کوهستانی و باریک بودن جاده و ترافیک منطقه پس از 25 دقیقه به محل حادثه رسید.

بنا بر این گزارش اورژانس تهران با اعلام اینکه با توجه به بسته بودن جاده امامزاده داود از فاصله 4 کیلومتری این امامزاده، دو نفر موتورسوار این کودک را به آمبولانس مذکور تحویل دادند، اعلام داشت: معاینات انجام شده بر روی کودک پس از تحویل به اورژانس مشخص کرد کودک فوق هیچگونه علائم حیاتی نداشته و قبل از هرگونه اقدام اولیه و تخصصی اورژانس و اعزام به بیمارستان، فوت نموده است.

بر پایه این گزارش علائم فوت شدن کودک کبودی نعش و سردی مرکزی بدن بوده که نشاندهنده گذشتن زمان زیادی از فوت وی بوده است.

این گزارش حاکیست در این حال همکاران اورژانس متوفی را به همراه پدر وی به کلانتری منطقه برده و در آنجا شاهد بودند که پدر کودک در حضور آنان به مسئولان کلانتری متذکر شده است که فرزندش از ساعت 11 صبح دچار مشکل شده و از کلانتری در همان ساعات اولیه حادثه برای انتقال وی به بیمارستان درخواست خودور کرده است که این کار میسر نشده است.

بنا بر این گزارش پدر این خردسال در کلانتری نیز اذعان کرد که در مدت مراجعه اش به کلانتری و پس از آن یعنی تا ساعت 13:11 هیچگونه تماسی با اورژانس برای انتقال کودک به بیمارستان گرفته نشده است.

در گزارش اورژانس تهران آمده است: جاده باریک امامزاده داود در روزهای تعطیل ترافیک سنگین تری از روزهای معمول داشته و رسیدن به منطقه حادثه زودتر از 25 دقیقه امکانپذیر نبوده است. ضمن آنکه در این منطقه محل مناسبی برای فرود بالگرد امداد نیز وجود ندارد.