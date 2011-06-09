به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش چهارشنبه شب در جلسه مشترک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با کارگروه منابع طبیعی مجمع عالی نخبگان ایران در این استان اظهار داشت: دستگاه‌های دولتی و انجمن‌های غیردولتی در به اجرا درآوردن طرح‌های آبخیزداری شهری باید تعامل و همکاری مشترک داشته باشند.

وی افزود: در این راستا نیاز به هم‌اندیشی، برگزاری جلسات مشترک و تصمیم‌گیری‌های نهایی در به اجرا درآوردن طرح‌های آبخیزداری شهری است که در حد توان در انجام آن حمایت خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: آبخیزداری علم مدیریت بهینه از آب و خاک و استفاده صحیح از منابع طبیعی است که در سطح ملی با فنون سنجش از راه دور، تعیین اولویت‌ها در آن صورت گرفته و سند آن را سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تهیه کرده است.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح هشت میلیون هکتار مصوب شده که 500 هزار هکتار آن مربوط به استان اصفهان بوده و عملیات اجرایی آن از سال جاری آغاز شده است.

شیشه‌فروش بیان داشت: اجرای پروژه‌های آبخیزداری در چند سال اخیر توانسته تا حدود زیادی از وقوع سیلاب‌ها جلوگیری کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تاکید کرد: امید است در اجرای آبخیزداری شهری با جلوگیری از روان‌آب‌ها به منظور تامین آب شهرها و روستاها بتوانیم با مشارکت دستگاه‌های دولتی و مردم نهاد استانی موثر واقع شویم.