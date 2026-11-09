به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محسن اسدی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل بر اثر درگیری در ۲۲ دی‌ماه سال ۱۴۰۳ در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی شهرستان مانه، دو نفر از متهمان دستگیر و متهم اصلی به کرج متواری شد که شناسایی و دستگیری وی با توجه به حساسیت پرونده در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان مانه با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مخفیگاه متهم، پس از هماهنگی قضایی و با همکاری پلیس آگاهی استان، موفق به دستگیری قاتل متواری شدند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ اسدی با تأکید بر اینکه مجرمان در هیچ نقطه‌ای از کشور از پیگیری پلیس در امان نخواهند بود، از شهروندان خواست هنگام بروز اختلافات، با صبر، تأمل و خویشتن‌داری از هرگونه درگیری و رفتارهای خشونت‌آمیز پرهیز کنند.